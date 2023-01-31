Alanyaspor müsabakasını 3-0 kazanan Sivasspor, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.

Alanyaspor müsabakasını 3-0 kazanan Sivasspor, bu sezonki 5. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor’a konuk oldu. Sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 5. kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Süper Lig’de 21 puana ulaşan Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti.

Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 15. haftada deplasmanda Kasımpaşa’yı ve 20. haftada deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla geçmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, gelecek hafta sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.