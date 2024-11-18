Yeni haftanın ilk mesaisine 19 Kasım Salı günü başlayacak TBMM Genel Kurulu'nun haftalık gündemi yine yoğun. Genel Kurul, yetkisiz çakar kullananlara 96 bin lira para cezası verilmesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine de başlayacak.ANKARA (İGFA) - TBMM Genel Kurulu'nun haftalık çalışma gündeminde kanun iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren, Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geniş yer tutacak.

TBMM'nin resmi internet sitesinde detayları yer alan bu kanun teklifine göre, birinci sınıf mülki idare amirlerinin tespiti amacıyla gerçekleştirilecek inceleme ve değerlendirmeler, her yıl en fazla 2 defa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak.

Polis Bakım ve Yardım Sandığının Emniyet Teşkilatı mensubu olan üyelerine veya ölümleri halinde mirasçılarına emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve ölüm yardımı; emekli olan üyelerine ise katılım payı kar payı ve ölüm yardımı yapılacak.

Üçüncü kez silahı çalınan veya silahını üçüncü kez kaybedenlerin silah vesikası geri alınacak ve bu kişilere fiil tarihinden itibaren 5 yıl geçmedikçe silah bulundurma ve taşıma izni verilmeyecek.

Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını da ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak.

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek.

Çarşı ve mahalle bekçisi durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, zarar verilmesini önlemek amacıyla kişiyi yoklama suretiyle elle dıştan; araçların ise dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümlerini kontrol edebilecek.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE DEVAM

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesinin görüşmeleri bu hafta da daha önceden planlanan takvim kapsamında devam edecek.

Komisyonda, 19 Kasım Salı günü Sağlık Bakanlığı, 20 Kasım Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı, 21 Kasım Perşembe günü Dışişleri Bakanlığı, 22 Kasım Cuma günü de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçeleri ele alınacak.

TBMM'de ayrıca Salı ve Çarşamba günleri grubu bulunan siyasi partiler grup toplantılarını da gerçekleştirecek.