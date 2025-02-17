Batman’da polisin yaptığı kontrolde yetkisiz çakar kullandığı tespit edilen park halindeki otomobilin sürücüsü ile sahibine toplamda 276 bin 344 TL ceza kesildi.

Park halinde bulunan bir araç sahibine ve sürücüsüne Kara yolları Trafik Kanunun "Mevzuata Aykırı Işıklı İşaret Bulundurmak ve Kullanmak" maddesini ihlalden toplam 276 bin 344 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca araç sürücüsünün sürücü belgesine 30 gün süreyle geçici olarak el konulup, araç yediemin otoparkına çekilerek 30 gün süreyle trafikten men edildi.