Yetkinlik esaslı esnek eğitim Türkiye’de ilk kez Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nde uygulanacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas, KOSTÜ’nün bu alanda öncülük yaparak, ders planlarını, akademisyen niteliklerini ve üniversitenin öğrenme atmosferini yetkinlik esaslı eğitime uygun biçimde geliştireceğini ifade etti.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ) Diş Hekimliği, Eczacılık, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülteleri ile Avrupa Meslek Yüksekokulu’nun akademik kurulları, Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ve Rektör Prof. Dr. Muzaffer Elmas’ın katılımıyla tamamlandı. Toplantılarda, pandemi ve ardından meydana gelen deprem felaketi sebebiyle yüz yüze eğitime ara verilerek, online ve hibrit eğitime geçilmesinin eğitimde ortaya çıkardığı sorunlar ve bölümlerin eğitim öğretim ve araştırma hedefleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Elmas, son dönemde yapılan uzaktan ve hibrit eğitim uygulamalarıyla, eğitim hedeflerine ulaşılamadığını vurgulayarak, öğrenciler mezun edilmeden önce ortaya çıkan eksikliklerin tamamlanacağına dair taahhüt verdi. Toplantılarda fakülte dekanları, eksikliklerin giderilmesine yönelik teorik ve pratik alandaki çalışmalarını, güncellenen ders planlarını ve bilimsel araştırma hedeflerini paylaştı.

İşe alma sürecinde, yetkinlikler üniversite diplomasının önüne geçecek

KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, hızlı teknolojik değişimlerin üniversitelerin eğitim, öğretim ve yönetim biçimlerini dönüştürdüğünü belirtti. Elmas, gelecekte üniversite diploması ve yetkinliklerin önemli olacağını ancak iş dünyasındaki değişen gereksinimler sebebiyle yetkinliklerin üniversite diplomasından daha fazla ağırlık kazanacağını vurguladı. Elmas, KOSTÜ’nün bu alanda öncülük yaparak, ders planlarını, akademisyen niteliklerini ve üniversitenin öğrenme atmosferini yetkinlik esaslı eğitime uygun biçimde geliştireceğini ifade etti.

Yetkinlik esaslı eğitim ile Türkiye’de ilk kez uygulanacak

Rektör Elmas, KOSTÜ’de uygulanarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren yetkinlik esaslı esnek öğrenme yöntemlerini şu şekilde sıraladı:

"İsteyen her öğrenciye ücretsiz yapay zeka ve dijitalleşme sertifikası imkanı sunulacak. Seçmeli derslerde öğrencilerin 4 farklı disiplinden ders seçebilme özgürlüğü olacak. Öğrencilerin ulusal veya uluslararası sertifika programlarından aldıkları sertifikaların en fazla 2 tanesi ders olarak kabul edilecek. Öğrencilerin derslik dışında kazandığı becerilerin senato esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ve en fazla 2 dersten başarılı sayılması sağlanacak. Bu yenilikçi yaklaşımlar, KOSTÜ öğrencilerinin geniş bir yelpazede yetkinlikler edinmelerine ve öğrenme deneyimlerini çeşitlendirmelerine olanak sunacak"

KOSTÜ deprem felaketi sonrası eksikliklerin giderilmesi için yeni program hazırlıyor

Rektör Elmas, uzaktan eğitim, karma eğitim gibi yöntemlerin kullanıldığı deprem afeti sonrasında nitelikli eğitim öğretim ve yetkinlik kazandırma konusunda tam anlamıyla başarı sağlanamadığının farkında olduklarını belirterek, "Özellikle uygulamalı bölümlerimizde ortaya çıkan eksiklikleri tamamlamadan mezun etmeyeceğiz. Bu çerçevede Üniversitemiz, gelecek eğitim yılından önce ve eğitim sürecinde her bölüm için eksiklikleri gidermeye yönelik tamamlayıcı programlar hazırlayacak ve uygulayacak. Aynı zamanda, Üniversitemizi tercih ederek ülkemize gelen ancak depremden sonra ülkelerine dönen bir kısım uluslararası öğrencilerimizin durumu sınavlarda ve tamamlama eğitimlerde dikkate alınarak, mağduriyetlerinin önüne geçilecek ve düzenlemeler yapılacak" diye konuştu.

"Hem eğitim hem de araştırma desteklerimizi sürdüreceğiz"

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Talip Emiroğlu ise akademik kurul toplantılarında yaptığı açıklamada, eğitim öğretimin hem pandemi hem de deprem felaketi sebebiyle istenilen düzeyde gerçekleştirilemediğini ve bu durumun öğrencilerin ve öğretim elemanlarının motivasyonunu düşürdüğünü belirtti. Dr. Emiroğlu, "Biz KOSTÜ ailesi olarak, bu ortamdan hızla çıkarak yüksek bir motivasyonla eksik kalanları tamamlamak ve ülkemizin geleceğinde söz sahibi olacak donanımlı gençleri yetiştirmek için çaba göstermekle yükümlüyüz. Mütevelli Heyeti olarak eğitim ve araştırma desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

KOSTÜ değişimin öncüsü olmayı hedefliyor

35 yıllık eğitim deneyimin ardından kurulan ve değişimin öncüsü olmayı hedefleyen KOSTÜ, mezunlarının sadece diploma değil aynı zamanda dijitalleşme, yapay zeka, eleştirel düşünme, farklı disiplinleri tanıma, liderlik gibi yetkinliklere sahip olmasını hedefliyor. Bu sayede eğitim sistemiyle öğrencilerin bu önemli becerileri kazanmasını, iş dünyasında başarılı bir şekilde yer almalarını sağlamayı ve mezunlarının iş piyasasındaki değişen gereksinimlere uyum sağlayabilecek ve geleceğin teknolojik gelişmelerine ayak uydurabilecek yetkinliklere sahip olmalarını hedefliyor.