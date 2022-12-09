Kombi uzmanı olan Dinçer Erkanlı, vatandaşların maddi zarar görmemeleri için kombi bakımlarını yetkili servislere yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kombi uzmanı olan Dinçer Erkanlı, vatandaşların maddi zarar görmemeleri için kombi bakımlarını yetkili servislere yaptırmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hizmet veren kombi uzmanı Dinçer Erkanlı, havaların soğumasıyla birlikte makinelerin genel olarak bir bakımlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Özellikle kombinin bakımı diğer makinelerden daha çok ve daha fazla ihtiyaç duyulan bir alet olduğunu anlatan Erkanlı, "Kombiler mesaisi çok yüksek. Ortalama kasım aylarından mart ayına kadar sürekli çalışan bir alet. O yüzden kombilerin bakımları önemli. Yetkili olmayan kişiler tarafından müşterilere ulaşıp, bir şekilde telefon numaralarını temin edip ulaşıyorlar. Onlara yetkili olduklarını ikna ediyorlar. Evlerine girip o kişiler maddi zarara uğrattıkları konusunda tüketiciler tarafından bazı duyumlar alıyoruz. Bu durumda müşterilerin her hangi bir sorun yaşamamaları için bölgesinde bulundukları yetkili kişilere bir şekilde ulaşıp, onların gerçekten yetkili olup olmadığını anlamaları gerekiyor. Onu da net öğrendikten sonra işlem yaptırmaları onlar için daha iyi olacaktır." dedi.