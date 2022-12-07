Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yetiştiricilere yönelik hayvancılık projeleri desteklemeleri ve TARSİM sigortaları ile ilgili sunum bilgilendirme toplantısı yapıldı. Program da çobanlık kursunu başarılı bitiren çobanlara sertifika ve plaket verildi.

Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından yetiştiricilere yönelik hayvancılık projeleri desteklemeleri ve TARSİM sigortaları ile ilgili sunum bilgilendirme toplantısı yapıldı. Program da çobanlık kursunu başarılı bitiren çobanlara sertifika ve plaket verildi.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve çok sayıda yetiştiriciler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yetiştiricilere destek verilmesinin önemini anlattı. Akın, "Üretmemiz lazım, üretene sahip çıkmamız lazım, destek olmamız lazım. Burada Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz yayladaki sondaj çalışmalarından dolayı. Tarım Bakanlığımız yüzde100 ve yüzde 150 yeni destekleri artırdı. Cumhurbaşkanımız Malatya’ya geldiği zaman biz 16 tane problemimizi direk cumhurbaşkanımıza verme fırsatımız oldu. Bu problemlerin içinde özelikle kadın yetiştiricilerimize sosyal güvencenin sağlanması noktasındaki talebimizi de ilettik. Çünkü bir çoban dahil bir çobana kız vermiyor sosyal güvencesi olmadığı için bundan dolayı yetiricilerimiz kırsalı terk etmek zorunda kalıyor" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise tarım ve hayvancılık artık stratejik bir hal aldığını ifade ederek,” Özelikle günümüz dünyasında ve pandeminde sonraki süreçte gıda ile ilgili sorunlar yaşandı şuanda da yaşanmaya devam ediyor. Türkiye coğrafyası kendi kendine yeten bir coğrafyadır. Bazen işe ilgisi kalmamız, ekilemeyen topraklarımız ihmal edilmiş meyve bahçelerimiz ve hayvancılığımız bizi de gıda krizi ile karşı karşıya getirdi. Pandemiden sonra özelikle şehirden kırsala dönüşlerle ilgili ve bizler ve bakanlığı alt yapı tedbirleri ile ilgili tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza hizmet etme noktasında büyük katkılar gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Hulusi Şahin ise yaptığı konuşmada, tarımın öneminin ikinci plana itildiği diğer bazı sektörlerin öne geçtiği gibi bir algı oluştuğunu belirterek, ”Reel sektör bizim en temel geçim kaynaklarımızdan bir tanesidir. Fakat arada geçen yüzlerce yıl içerisinde sanki tarımın öneminin ikinci plana itildiği diğer bazı sektörlerin öne geçtiği gibi bir algı oluştu ta ki son birkaç yıl içerisinde yaşadığımız büyük krizlere kadar. Hem pandemi ve arkasında gelen Ukrayna krizi ile beraber gıdanın ne kadar kritik bir konu olduğu herkes tarafında anlaşıldı. Bazen paranız olsa dahil paranızla size yiyecek ve gıda vermeyebilirler biz bunları yaşadık bunda dolayı mutlaka tarıma ve hayvancılığa önem vermemiz lazım" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardında Yetiştiricilere yönelik Hayvancılık projeleri desteklemeleri ve TARSİM sigortaları ile ilgili sunum bilgilendirme toplantısı yapıldı. Çobanlık kursunu başarılı bitiren çobanlara sertifika ve plaket verildi.