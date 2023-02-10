Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Kayacan ailesi, yetiştirdiği küçükbaş hayvanı satarak ücretini depremzedelere bağışladı.

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde hayvan yetiştiriciliği yapan Kayacan ailesi, yetiştirdiği küçükbaş hayvanı satarak ücretini depremzedelere bağışladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken diğer yandan da deprem bölgesine yardımlar aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yeniköy Çayırcık Mahallesinde ikamet eden ve çiftçilik ile geçimini sağlayan Kemal Kayacan, oğlu Hüseyin Kayacan ile birlikte yetiştirdikleri küçükbaş hayvanı Hanönü Canlı Hayvan Pazarına getirerek sattı. Sattıkları hayvanın ücretini çiftçi Kemal Kayacan, oğlu Hüseyin Kayacan ile birlikte Hanönü Belediye Başkanlığı tarafından başlatılan yardım kampanyasının bulunduğu yere geldi. Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar tarafından karşılanan Kemal Kayacan ile oğlu Hüseyin Kayacan, Başkan Uçar’a sattıkları hayvanın ücretini teslim etti.

Bu duyarlı davranış için aileye teşekkür eden Hanönü Belediye Başkanı Serkan Uçar, “Beslemekte oldukları hayvan sürüsünden bir koyunu pazarda satarak bedelini 10 ilimizde yaşanan afet bölgesine göndermek üzere bizlere teslim ettiler. Kendilerine bu genç kardeşimizin duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum. Tüm ilçe halkımıza örnek olması temennisinde bulunuyorum” dedi.