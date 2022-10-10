Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi DIFA55+ Projesinin Çoğaltıcı Etkinlik Organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi DIFA55+ Projesinin Çoğaltıcı Etkinlik Organizasyonuna ev sahipliği yaptı.

Sarıçam Halk Eğitimi Merkezi, ‘55 Yaş Üstü Yetişkinler İçin Dijital Kolaylaştırıcı’ Erasmus+ projesi çerçevesinde ilgi çekici ve aktif öğrenmenin oluşturulmasına yönelik geliştirilen ‘Dijital Kolaylaştırıcı Araç Seti’ adlı birinci fikri çıktıyı yaygınlaştırmak amacıyla "Dijital kolaylaştırıcının becerilerinin geliştirilmesi" adlı çoğaltıcı etkinlik organizasyonunu Adana’da gerçekleştirdi.

Modern teknolojileri kullanmak isteyen ileri yaş yetişkinlere dijital teknolojinin yardımıyla becerilerini geliştirme fırsatı sunulmasını ifade eden DIFA55+ projesi, eğitimcilere dijital öğretim becerilerini geliştirmek için daha iyi araçlar sağlamayı amaçlarken, 55 yaş üstü yetişkinleri de bu öğrenme sürecine dahil ederek sosyal içermelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Katılımcıların uluslararası profesyonel ağ oluşturmalarına imkan sağlayan DIFA55+ Çoğaltıcı Etkinlik organizasyonuna milli eğitim yetkilileri, yetişkin eğitimi kurum temsilcileri ve öğretmenleri, belediye temsilcileri, basın mensupları ve 55 yaş üstü yetişkinlerin yanı sıra, proje konsorsiyumunda yer alan ortak ülkelerin temsilcileri katıldı.

Erasmus+ programının sunumuyla başlayan ve ardından ‘Dijital Kolaylaştırıcı Araç Seti’ de dahil olmak üzere DIFA55+ projesinin sonuçlarıyla devam eden etkinlikte, dijital teknolojinin yetişkin eğitimine dahil edilmesinin önemine değinilen panel oturumuyla sona erdi. Panelde, katılımcılar kendilerini teknolojiden yararlanmaya teşvik eden, alanda uzman kişilerden bilgi alma fırsatı buldular.

Dijital eğitimde, yeni dijital pedagoji bilgilerini uygulamak için eğitimcilerin dijital yeterliliklerinin artırılması, dijital dönüşümü geliştirmek için ortak kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi, ortak hedeflere sahip eğitim personeli ile ağ oluşturulması ve iletişim ve kültürel farkındalık alanlarında katılımcıların çok dilli yeterliliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor.