Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen Resmi Huzurevleri Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi, Aksaray Kadir Üç Yıldız Huzurevi’nin zaferiyle son buldu. Side’de 5 yıldızlı bir otelde grup birincisi 24 takımın katılımıyla gerçekleştirilen şampiyonanın final karşılaşmasının başlama vuruşunu ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı resmi yaşlı bakım kuruluşlarında hizmet almakta olan yaşlıların spor yoluyla fiziksel ve psiko-sosyal yönden desteklenmeleri ve boş zamanlarını daha verimli değerlendirmeleri amacıyla bu yıl 6’ncısı düzenlenen 60 Yaş Üstü Yetişkin Gençler Huzur Bocce Ligi, 54 ilden 114 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

21 Haziran 2023 tarihinde başlayan müsabakalar 31 Ağustos 2023 tarihinde tamamlanırken, 24 takım grup birincisi olarak Türkiye Finali oynamaya hak kazandı. Side’de 5 yıldızlı bir otelde 30 Ekim - 2 Kasım tarihleri arasında yapılan final müsabakaları sonucunda Aksaray Kadir Üç Yıldız Huzurevi ile Osmaniye Özden Huzurevi şampiyonluk maçı yapmaya hak kazandı.

Finalin başlama vuruşunu Bakan Göktaş yaptı

Final karşılaşmasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal ve Kemal Çelik, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin’in aralarında bulunduğu davetliler de izledi. Final maçının başlama vuruşunu Bakan Göktaş yaptı.

Finalde rakibine üstünlük sağlayan Aksaray Kadir Üç Yıldız Huzurevi, şampiyon olurken, Osmaniye Özden Huzurevi’nin 3 yıllık şampiyonluk hegemonyasına da son vermiş oldu.

Final maçının ardından dereceye giren takımlara kupalarını taktim eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, turnuvaya katılan tüm takımları ve yarışmacıları kutladı.