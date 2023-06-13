Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hasan Erbil Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında hükümlülerin eğitimi ve iyileştirilmesine yönelik bir iş birliği protokolü imzalandı.

Söz konusu protokol ile infaz hizmetlerinin niteliğinin yükseltilmesi için ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlerinin ihtiyacı olan nitelikli personelin yetiştirilmesi ve mesleki eğitimlerinin sağlanması hedeflendi.

Hasan Erbil Eğitim Merkezi ev sahipliğinde yapılan programda taraflar olarak protokol Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ile Hasan Erbil Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek tarafından imzalandı.

Protokol hakkında konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, “Pamukkale Üniversitesi olarak her alanda şehrimizle bütünleşmeyi çok önemsiyoruz. Mevcut durumu daha iyiye, daha güzele ulaştırmak adına Denizli’nin tek üniversitesi olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu protokolün hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

İmzalanan protokol ile ilgili duygu ve düşüncelerini aktaran Hasan Erbil Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Uğur Özbek ise şunları belirtti:

“Pamukkale Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz protokolün yenilenmesinden dolayı ve Pamukkale Üniversitesi’nin verdiği desteklerden dolayı memnuniyeti içindeyiz. Protokolün hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, protokolün hayırlı olmasını dilerim.”

İmzalanan protokolle ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde çalışan tüm personelin bilimsel, mesleki ve teknik konularda bilgi ve beceri sahibi olmaları, mesleki kültürün ortak maddi ve manevi değerlerini benimsemeleri hedef edinilmiştir. İmzalanan protokol ile Eğitim Merkezinde yapılan hizmet öncesi eğitim, aday memur yetiştirme eğitimi, hizmet içi eğitim, görevde yükselme eğitimi ve ilk yardım eğitimlerinde Pamukkale Üniversitesi ile Eğitim Merkezi arasında çeşitli konularda iş birliği yapılması planlandı. Eğitim Merkezi görevlilerinin akademik becerilerinin yükseltilmesi, Eğitim Merkezinde yapılan çalışmalara Pamukkale Üniversitesinin katkı sağlaması ile Üniversitenin ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde yapacağı araştırma konularında karşılıklı iş birliği protokolünün temel esaslarını oluşturuyor.