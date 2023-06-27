Hayırseverlerin bağışladıkları giyim ve ayakkabıları yetimlere dağıtan Yetimler Vakfı Ağrı Temsilciliği, Kurban Bayramı süresince çalışmalarını sürdürecek.

Yılın her döneminde yardım çalışmalarını sürdüren Yetimler Vakfı Ağrı Temsilciliği, her ay öğrencilere ödedikleri bursların dışında hayırseverlerin bağışladıkları giyim ve ayakkabıları ulaştırdı.

Yürüttükleri çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Yetimler Vakfı Temsilcisi Deniz Koçuk, "Yetimler Vakfı Ağrı Temsilciliği olarak yıl boyunca yardımlarımız devam ediyor. Yürüttüğümüz çalışmalardan biri yetim çocuklara burs yardımlarıdır. Yetim çocuklar okudukları sürece kendilerine her ay hayırseverlerimizin bağışladığı bursları teslim ediyoruz. Her bayram öncesi giyim yardımında bulunuyoruz. Nitekim yine Kurban Bayramı öncesi onlarca yetim çocuğumuzu giydirdik. Kurban Bayramı’nda gelecek kurbanları ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıtacağız. Yardımlarımız devam ediyor, hayırseverin yardımları geldikçe daha çok ulaşabileceğiz." ifadelerini kullandı.