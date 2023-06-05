Yetimler Vakfı Elazığ Şubesi ev alıp borçlu olan iki yetim aileye ikişer tam altın yardımında bulundu.

Yetimler Vakfı Elazığ Şubesi, merkez ve ilçelerinde yüzlerce ailenin çocuklarına düzenli burs verirken sürekli olarak gıda kolisi, giyim yardımı ve nakdi yardımlarda bulunuyor. Elazığ Yetimler Vakfı Şube Başkanı Mikail Bahçeci, ev aldıkları için zor durumda olan iki yetim aileye destek olmak için hayırseverlerin yardımı ile 4 tam aldıklarını, her bir aileye ikişer altın verdiklerini belirtti. Bahçeci, bu yetim ailelerin zor zamanında kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür etti.