Yetimler Vakfı Elazığ Şubesi, kendi bünyesinde kayıtlı bulunan 50 yetim aileye 500 liralık nakdi yardımda bulundu.

Yetimler Vakfı Türkiye genelinde belirlediği yetim ailelere sahip çıkma adına yardımlarına devam ediyor. Kurban Bayramında yetim ailelere kurbanlık et yardımında bulunan Yetimler Vakfı Elazığ Şubesi yardımlarını sürdürüyor. Hayırseverlerin Yetimler Vakfı Elazığ Şubesine bağışladığı 500 liralık zarflar, 50 yetim aileye ulaştırıldı. Konu hakkında açıklama yapan Yetimler Vakfı Elazığ Şube Başkanı Mikail Bahçeci, ’’Allah Resulü Aleyhiselatu Veselam bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor, ‘Kim 3 yetimi yetiştirir ve onların nafakasını temin ederse ömür boyu geceleri namaz kılmış, gündüzleri oruç tutmuş, sabahtan akşama kadar yalın kılıç Allah yolunda cihat etmiş gibi sevap kazanır. Ben ve o kıyamet gününde şu iki parmak gibi olacağız’ diyerek işaret parmağı ile orta parmağını bu şekilde birleştirmiştir. Peygamber efendimizin ifadesi ile toplumda yetimlerimiz var. Toplumun bu yetimlere sahip çıkması ve onları görüp gözetmesi her türlü şekilde onlara yardımcı olması icap eder. Bizler Elazığ Yetimler Vakfı olarak Allah’a hamdolsun hayırsever kardeşlerimizin yardımı ile 50 yetim ailemize 500 liralık yardımlarımızı ulaştırdık. Onları sevindirdik’’ dedi.

Başkan Bahçeci yaptıkları yardımdan dolayı hayırseverlere teşekkür etti ve yardımların devamı için tüm hayırseverlerin bu hayır yarışında bulunması için çağrıda bulundu.