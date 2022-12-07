Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yetim çocuklar, vefat eden babalarının adını yaşatmak için Lavanta Vadisinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yetim çocuklar, vefat eden babalarının adını yaşatmak için Lavanta Vadisinde oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, küçük yaşlarda babalarını kaybeden çocuklar için anlamlı bir çalışmaya imza attı. Yetim çocukların, vefat eden babaları adına somut bir iz bırakmaları için Lavanta Vadisinde hatıra ormanı oluşturuldu. Hatıra ormanına ilk fidanlar, yetim çocukların küçük elleri ile buluşturuldu. Boylarından büyük küreklerle fidanları diken yetim çocuklar, buruk bir sevinç yaşadı.

Yetim Koordinasyon Merkezi Müdürü Fazilet Seviç, baba özlemin gidermeleri noktasında çocuklara destek olmak istediklerini söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’e desteklerinden dolayı teşekkür eden Seviç: “Türkiye’deki en büyük yetim koordinasyon merkezi olan merkezimizde eğitim gören çok sayıdaki çocuğumuzun babalarının ismine burada ağaç dikimi yaptık, güzel bir hatıra ormanı çalışmamız oldu. Yetim koordinasyon merkezindeki çocuklarımız, istedik ki babalarının adına diktikleri fidanları sahiplensinler. İçlerindeki o sevgi akışını bir fidana nakşetsinler. O fidanlar nefes alıp verdikçe inşallah çocuklarımızdaki bu sevgi bağı baba özlemini gideren ormanlar oluşsun istedik. Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Gürbüz’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Elbistan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Talip Doğan da, Elbistan Belediyesi olarak yetim çocuklar için çok anlamlı olan bu çalışmada yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Fidan dikimine katılan çocuklar, diktikleri fidanda babalarının anısını yaşatacaklarını belirttiler. Çocuklar, fidanları sulayıp kendi elleriyle büyüteceklerinin de altını çizdiler.