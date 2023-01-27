Türk Kızılay Derneği, yetim çocuklara hamburger ikram etti, çocuklar etkinlikte doyasıya eğlendi.

Türk Kızılay Derneği, yetim çocuklara hamburger ikram etti, çocuklar etkinlikte doyasıya eğlendi.

Türk Kızılay Derneği Silopi Başkanlığı, Silopi Kaymakamı Cihat Koç ve İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Atakan’ın katılımı ile yetim çocuklar için etkinlik düzenledi. Bir kafede düzenlenen etkinlikte, yetim çocuklara hamburger ikram edildi. Ardından Kızılay gönüllüleri ile eğlence merkezine geçen çocuklar çeşitli oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Çocuklara, bot, mont ve kazak hediye edildikten sonra etkinlik hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Düzenledikleri etkinliğe ilişkin bilgi veren Kızılay Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, “Düzenli olarak takibimizde olan yetim çocuklarımız ile bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bugün kaymakam ve ilçe başsavcımızın katılımı ile yetim çocuklarımızla bir araya geldik. Emeği geçene arkadaşlarımıza ve misafirlerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.