Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, çocuklar için düzenlenen yaz okulları programı ile tatil dönemini etkinliklerle geçirecek.

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 5 hafta sürecek yaz okulu toplamda 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleşecek. Haftanın 4 günü sürecek eğitimler, 4 Temmuz ve 4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Yaz okulu programında, değerler eğitimi, drama, toplumsal nezaket kuralları dersleri yer alırken, Oyun ve Oyuncak Müzesi, Rumkale ve Panorama 25 Aralık Müzesi’ne gezi programı düzenlenecek. Piknik ve doğa gezisini içeren yaz okulu etkinlerinde bütün öğrenciler bir gün boyunca yüzme kursuna da gidecek.

Merkez, yetim çocuklar ve annelerine moral ve geçim kaynağı oluyor

Eşini kaybetmiş bin 450 anne ve 3 bin 940 yetim çocuğa hizmet veren merkezde, anne değerler eğitimi, el becerileri kursları, okuma yazma eğitimi verilirken, çocuklar ve gençler için kamp, psikolojik destek, okuma grupları, gezi akademik destek ve drama eğitimleri veriliyor.

Çeşitli aktiviteler ve eğitimlerin yanı sıra geçimlerini sağlayabilmeleri için mesleki beceri kazanacakları kurslar da organize edilerek, çocuk eğitim kurslarını bitiren anneler, çocuk bakıcılığı yapabiliyor.

Kentteki binlerce aileye psikolojik, hukuksal, mesleki ve sağlık eğitimlerine varana kadar pek çok alanda destekler sağlanarak, anneler ve çocuklarının ayakta durmaları için destek olunuyor.