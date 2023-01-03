Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde yetim anneleri ve çocuklarıyla bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu; okuma-yazma kursu, bilgisayar kursu ve el beceri kursunda eğitimlerini tamamlayan yetim annelerine sertifikalarını takdim etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yetim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen çeşitli etkinliklerde yetim anneleri ve çocuklarıyla bir araya geldi. Başkan Fadıloğlu; okuma-yazma kursu, bilgisayar kursu ve el beceri kursunda eğitimlerini tamamlayan yetim annelerine sertifikalarını takdim etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilk olarak okuma-yazma kursuna katılan kursiyerleri ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Başkan Fadıloğlu, kursiyerlerin eğitimleri hakkında öğretmenlerden bilgi aldı. Fadıloğlu, daha sonra okuma-yazma kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti. Daha sonra mefruşat kursunu ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, yetim annelerinin yapmış oldukları ürünleri inceledi. Burada da eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını takdim eden Başkan Fadıloğlu, ardından bilgisayar kursunu ziyaret etti. Kursiyerlerle sohbet eden Başkan Fadıloğlu, bilgisayar kursunu tamamlayan kursiyerlere de sertifikalarını takdim ederek, bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi. Fadıloğlu, son olarak, akıl ve zeka oyunlarına katılan yetim annelerini ziyaret etti. Yetim anneleriyle sohbet eden Başkan Fadıloğlu, her zaman yetim anneleri ve çocuklarının yanlarında olduğunu söyledi.

"Bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor"

Ziyaret sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ben öncelikle Yetim Koordinasyon Merkezi’nde görev yapan yöneticilerimize, hocalarımıza teşekkür ediyorum. Hakikaten burada yetim annelerimiz bir yandan okuma-yazma bilmeyenlerin okuma-yazma öğrendiği, diğer taraftan bilgisayar eğitimi alan, dikiş nakış eğitimi alan annelerimizin olduğunu görmek, bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabii biz bunu bir başımıza yapmıyoruz. Bu konuda Halk Eğitim Merkezimizin vermiş olduğu destekle kurslarımızı devam ettiriyoruz. Kurslarımızdan eğitimlerini başarıyla tamamlayan kardeşlerimizin sertifikalarını verdik. Eğitim, en alt yaş grubundan başlayıp yetişkinliğe kadar devam eden ve hayat boyu öğrenmemiz gereken şeyleri öğrendiğimiz ve buna ihtiyaç duyduğumuz bir ortam. Bu konuda destek veren hocalarımıza, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hanım kardeşlerimizin ve çocuklarımızın başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.