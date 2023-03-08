Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan yetim anneleri, deprem afetinden etkilenen çocukları mutlu edecek armağanlar hazırladılar. Armağanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çocuklara teslim edildi.

Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Yetim Koordinasyon Merkezi’nden yararlanan yetim anneleri, deprem afetinden etkilenen çocukları mutlu edecek armağanlar hazırladılar. Armağanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çocuklara teslim edildi.

Şehitkamil Belediyesine bağlı hizmet veren Yetim Koordinasyon Merkezi’nden faydalanan yetim anneleri, örnek bir dayanışma ve yardımlaşma örneği ortaya koydular. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü gerçekleşen deprem afetinin ardından bir araya gelen yetim anneleri, özellikle depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için amigurumi bebek ve bandana üretmeye başladılar. Ürettikleri ürünleri çocuklara ulaştırmak için Bayatlı Mahallesi’ne giden yetim anneleri, hediyelerini çocuklara teslim etti.

Ayrıca Şehitkamil Belediyesi tarafından görevlendirilen personeller, çocuklara kuaförlük hizmeti de verdi. Belediye personelleri; bebek maması, bebek bezi, emzik, biberon, ıslak mendil, hasta bezi, süt, hijyen paketi, battaniye, gıda, kıyafet ve ayakkabı gibi temel ihtiyaç malzemelerini de afetzede ailelere teslim ettiler.

"Yaraları sarmak istiyoruz"

Yetim annesi Fadime Beyaz, “Malumunuz üzere ülkemizde ve şehrimizde bir deprem oldu. Ben öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yakınlarına sabırlar diliyordum. Yetim anneleri olarak, deprem nedeniyle depremde zarar gören ailelerimize ve çocuklarına küçük de olsa bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklara oyuncak, saç tokası gibi küçük hediyeler hazırladık. İnşallah yaralarını bir nebzede olsa bizler de sarmak istiyoruz. Rabbim, bir daha böyle acıları ülkemize, milletimize yaşatmasın” şeklinde konuştu.

Yetim annesi Binnuray Koçer, “Ben tüm depremzede vatandaşlarımıza ve milletimize geçmiş olsun diyorum. Allah, bir daha bu afeti bizlere yaşatmasın. Bizler de yetim anneleri olarak depremzedelere bir nebzede olsa acılarını unutturmak adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocukları güldürmek, sevindirmek istiyoruz. Yaraları hep birlikte saracağımıza inanıyorum. Bizlere bu fırsatı veren Yetim Koordinasyon Merkezi’ne ve Şehitkamil Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.