Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi çerçevesinde öğrencilere spor malzemeleri desteğinde bulunuldu.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda İl Müdürü İsa Yazıcı, sporcularla bir süre sohbet etti ve spor malzemelerini teslim etti.

2017 – 2018 ve 2018 -2019 sezonlarında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi çerçevesinde Düzce’de yapılan taramalarda çeşitli branşlara yönlendirilen Ahmet Erdem Çaloğlu, Arda Yağız Gel, Berra Kırgan, Ecenur Çetin, Emre Mert Çetin, Enes Sevin, Kaan Ercan, Melek Şengüloğlu, Mertcan Kılıç, Muhammet Yusuf Kıl, Neris Öztürk, Serdar Şahin ve Yağmur Kanber’e sırt çantası, eşofman takımı, havlu, boyunluk, tişört, şort, çorap, şapka ve ayakkabı dağıtımı gerçekleştirildi.

Müdür İsa Yazıcı “Türkiye sportif yetenek taraması ve spora yönlendirme projesinin amacı gençlerimizi sporla tanıştırarak sporu geniş kitlelere yaymak, toplumda spor yapma kültürünü yerleştirerek gençlerimize sporu sevdirmek. Spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukları tespit ederek spor branşlarına yönlendirmek ve yetenekli çocuklarımızı üst düzey sporcu olarak yetişmelerini sağlamaktır. İlimizde de çeşitli spor branşlarına yönlendirdiğimiz çocuklarımızı Türk sporuna kazandırarak ulusal ve uluslararası müsabakalarda en iyi dereceleri yaparak ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine canı gönülden inanıyoruz” dedi.