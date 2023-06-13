Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde testlere tabi tutularak, branşlara yönlendirilen sporcular arasından Eslem Yüsra Yüksel, Dilşat Yaren Turan, Ebrar Akgün elde ettikleri başarılarla göz dolduruyor.

Türkiye dereceleri yaparak, Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi barajını geçen sporcular, Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil etmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bakanlığımızın hayata geçirmiş olduğu projeyle yeni yeteneklere ulaşmak, alt yapıya sporcu kazandırmak bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kayseri olarak titizlikle yürüttüğümüz çalışmaların meyvelerini almak bizler için mutluluk vesilesi. İnanıyoruz ki keşfedilen bu yetenekler uluslararası arenada ülkemizi büyük bir başarıyla temsil edecekler. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.