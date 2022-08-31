2022-2023 eğitim öğretim yılı için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde (MGSTF) Özel Yetenek Sınavı yapıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılı için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde (MGSTF) Özel Yetenek Sınavı yapıldı.

Grafik Sanatlar Bölümü için 30 kişilik kontenjana çok sayıda başvuru olduğu gözlemlendi. MGSTF’de iki aşamada gerçekleştirilen sınava 90 öğrenci katıldı.

Sınavla ilgili açıklamalarda bulunan MGSTF Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hülya Kaynar, “MGSTF Grafik Tasarım Bölümümüze olan ilgi her geçen yıl katlanarak devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için Grafik Sanatlar Bölümümüzde yapılan Özel Yetenek Sınavına 168 aday başvuru yaptı. Ülkemizin pek çok farklı noktasından adayın katıldığı sınav, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi. Toplamda 90 adayın katılmış olduğu sınav 30 asil ve 20 yedek aday belirlenerek sonuçlandırılacak” dedi.