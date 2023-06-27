Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara başvuru kılavuzuna göre, sınav 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve sonuçları da aynı tarihlerde sisteme girilecek.

Güzel sanatlar, spor liseleri, musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarla spor projesi, program uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9’uncu sınıflarına öğrenci almak için yapılan yetenek sınavına ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanan kılavuza göre, yetenek sınavı başvuruları 27 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınav giriş belgeleri 9 Temmuz’da ilan edilecek. Yetenek sınavları 10-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve sonuçlar da aynı tarihlerde sisteme girilecek. Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre asil ve yedek listeler ise 17 Temmuz’da ilan edilecek.

Ek yerleştirmelerle ilgili işlemler ise 7 Ağustos’tan itibaren başlayacak.