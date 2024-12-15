Genç yetenekler ile iş dünyası arasında güçlü bir köprü oluşturan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda 2019 yılından beri düzenlenen Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, 16 Aralık tarihinde Bolu’da yeniden başlıyor.

Öğrenci ve mezunların, yetkinliklerine dayalı kariyer imkanlarına erişimlerinde fırsat eşitliği sunmayı hedefleyen fuarlar çerçevesinde, katılımcı kurum ve kuruluşlar tarafından iş ve staj mülakatlarından örnek olay analizlerine, kariyer imkanlarının anlatıldığı bilgilendirme toplantılarından atölye çalışmalarına kadar birçok etkinlik düzenlenecek.

Binlerce işveren ve yüzbinlerce genç bir araya geliyor

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları, düzenlendikleri şehirlerdeki en büyük organizasyonlardan biri olarak öne çıkıyor. Ev sahipliği yapan 13 üniversitenin yanı sıra, 136 paydaş üniversitenin de destek vereceği fuarlara; kamu ve özel sektör kurumları, meslek odaları, sektör temsilcileri ve KOBİ’ler katılım gösterecek. Beş yıldır başarıyla düzenlenen ve 1 milyon üniversite öğrencisi ve mezununu kamu ve özel sektörden 10 bini aşkın işverenle buluşturan Bölgesel Kariyer Fuarları, önümüzdeki dönemde 13 farklı bölgede gerçekleştirilecek. İlk olarak Bolu’da düzenlenecek fuarlar sırasıyla; Adana, Şanlıurfa, Çanakkale, Konya, Antalya, Manisa, Van, Samsun, Erzurum, Giresun ve Malatya’da devam edecek ve Kocaeli’nde sona erecek.

Fuarlarda, nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekten işveren ile genç yeteneklerin doğrudan buluşması sağlanacak. Gençler sektörün uzman ve yöneticileriyle birebir tanışma ve kariyer hedeflerini belirleme fırsatı bulurken, ulusal ve uluslararası çapta başarılara imza atmış katılımcılar, gençlerin kariyer yolculuklarına ışık tutacak tecrübelerini aktaracak.

Bu yıl ilk kez Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) etkinlikleri düzenlenecek

Ortaöğretimden meslek tercihi yapacak geçiş dönemindeki öğrencilerin mesleki farkındalık kazanmalarına destek olmak ve kariyer fırsatlarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla, bu yıl ilk kez Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları çerçevesinde özel oturumlar düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda kurulan Mesleki Eğitim ve İstihdam (MEİS) Çalışma Grubu tarafından hazırlanan MEİS Eylem Planı çerçevesinde; fuarların düzenleneceği illerde öğrenim gören son sınıftaki ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitimden istihdama geçiş odaklı panel, söyleşi gibi etkinlikler gerçekleştirilecek ve teknik gezi ve iş/staj fırsatları sunulacak.

Bu kapsamda, ilki Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “Mesleki Eğitimden İstihdama” panel serisi ile öğrencilerin mesleki eğitimden istihdama geçişlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Böylelikle, öğrencilerin bireysel gelişimlerini desteklenirken, bölgesel kalkınmaya da katkı sunulması hedefleniyor.

Erken Dönem Kariyer Ekosistemi (EDKE) çerçevesinde etkinlikler gerçekleştirilecek

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, kapsayıcı, şeffaf ve fırsat eşitliğine dayalı yetenek yönetimi anlayışıyla geliştirdiği Erken Dönem Kariyer Ekosistemi (EDKE) modeli ile ortaöğretim, yükseköğretim ve istihdam süreçlerini bir araya getiriyor. Erken Dönem Kariyer Ekosistemi; LİSE-VERİ, ÜNİ-VERİ ve Danışman Bilgi Sistemi (DABİS) projelerini kapsayarak yeteneklerin erken dönemde keşfedilmesini ve etkin şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. Fuarlar kapsamında da meslek tercihi yapacak geçiş dönemindeki öğrencilerin kariyer yönlendirme süreçlerine ilişkin, EDKE modelinin anlatıldığı psikolojik danışman, rehber öğretmen, iş ve meslek danışmanlarına yönelik özel eğitim programları düzenlenecek. Bu eğitimlerle yeteneklerin yönlendirilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kariyer fuarları yenilenen logosuyla dikkat çekiyor

Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarlarının yenilenen logosu, etkinliğin genç yetenekleri bir araya getirme misyonunu simgeleyen yenilikçi bir anlayışla yenilendi. "Tek, ilk ve biricik" kavramlarından ilham alınarak oluşturulan logo, her bir genç yeteneğin biricikliğine dikkat çekerken, yeteneklerin buluştuğu ortak bir platformu temsil ediyor.

Fuarlara başvuru, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen e-insan mobil uygulaması ve Yetenek Kapısı web sitesi (yetenekkapisi.org) üzerinden gerçekleştirilmektedir. İş-staj mülakatları ve özel etkinliklere katılım sağlamak isteyen gençlerin başvurularını yine sistem üzerinden tamamlaması gerekmektedir.