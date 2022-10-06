Doğa dostu üretim, sürdürülebilir çevre politikaları ve sosyal sorumluluk çalışmalarını önceliklendiren Yeşim, söz konusu başlıklarla ilgili farkındalığı artırmak ve çevre bilincini geliştirmek adına geçtiğimiz yıl eylül ayını ’Sürdürülebilirlik Ayı’ olarak belirledi.

Doğa dostu üretim, sürdürülebilir çevre politikaları ve sosyal sorumluluk çalışmalarını önceliklendiren Yeşim, söz konusu başlıklarla ilgili farkındalığı artırmak ve çevre bilincini geliştirmek adına geçtiğimiz yıl eylül ayını ’Sürdürülebilirlik Ayı’ olarak belirledi.

Yeşim’de iş sağlığı ve güvenliği kültürünün olmazsa olmazı olan ekip çalışması ve çevre farkındalığı temalarıyla organize edilen ’Sürdürülebilirlik Ayı’ etkinliklerinde ilk organizasyon olan İSG Günü, 15 Eylül’de fabrika alanında gerçekleştirildi. Çalışanların iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili farkındalığını artırabilmek hedefiyle çeşitli parkurlarla da desteklenen etkinliğe Yeşim Grup Co CEO’su Selim Şankaya ve İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim VP Behiç Gülşen başta olmak üzere üst düzey yöneticiler ve çok sayıda çalışan katıldı.

Firma genelindeki bando gösterileriyle renkli bir şekilde başlayan etkinliğin açılışında konuşan Yeşim Grup Co CEO’su Selim Şankaya, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ’Sürdürülebilirlik Ayı’ etkinliklerinin ikincisinde bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Sürdürülebilirlik konusunun her geçen gün daha çok anlam kazandığını belirten Şankaya, İSG’nin de bunun önemli bir parçası olduğunu kaydetti. Yeşim Ailesi olarak bu konudaki sorumluluklarının farkında olduklarının altını çizen Şankaya, “Yeşim büyük bir aile ve bu büyük yapısına uygun olarak Türkiye’nin birçok noktasında ve yurt dışında üretim yapıyor. Global bir grup olmamız İSG anlamında bize ciddi sorumluluklar getiriyor. Müşterilerimizin bizlerden büyük beklentileri var. Yeşim olarak yaptığımız çalışmalarla bu hedeflere ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu hedefleri bir üst noktaya taşıyarak da sektörde öncü konumda yer aldığımızı gururla söyleyebilirim” diye konuştu.

Çevre ve Enerji Müdürü Semih Tekay da, Yeşim’de gerçekleştirilen çevre konulu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Enerji tasarruf çalışmaları ile enerji tüketiminde ciddi düşüş sağladıklarını ifade eden Tekay, emisyon başlığı altında da karbon ayak izini küçültme şansı bulduklarını dile getirdi. Tekay, su tasarrufu ile ilgili yapılan çalışmalarla da su tüketimini düşürdüklerine değinerek, “Geldiğimiz nokta itibarı ile atık su miktarını da azalttık. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla atık ve kimyasal yönetiminde çok ciddi iyileştirmeler sağladık. Tüm bu olumlu gelişmeleri siz Yeşimlilerin desteği ile gerçekleştirdik.” şeklinde konuştu.

Sosyal Uygunluk Müdürü Ahmet Öztürk de bu yıl Sürdürülebilirlik Ayı etkinliklerinin ikincisine imza attıklarını belirterek, “İSG alanında kendi sektörümüzde lider firmalar arasındayız. Bugün hayata geçirdiğimiz tüm başarılı uygulamaları Yeşimlilerle birlikte gerçekleştirdik.” diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Risk Avcısı Ödül Törenine geçildi ve ödül almaya hak kazananlara ödülleri Co CEO Selim Şankaya tarafından verildi.

"İyilik Yap, Fark Kat Şenliği"

Yeşim’de Sürdürülebilirlik Ayı etkinlikleri doğrultusunda organize edilen bir diğer etkinlik de ’İyilik Yap Fark Kat Şenliği’ oldu. Bahçıvan Hüseyin Amca Tünelinde gerçekleştirilen şenlik çerçevesinde Yeşim’in yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinde paydaş olarak iş birliği yaptığı Türkiye’nin tanınmış sivil toplum kuruluşları ile Yeşim sosyal kulüplerinin stantları yer aldı. Etkinliğin açılışında konuşan Yeşim Sosyal Sorumluluk Kulübü Lideri Meral Aydın Yıldırım, geçmiş yıllarda kermees formatında hayata geçirilen şenliğin bu yıl yeni bir formatta çalışanlarla buluştuğunu belirtti. Yeşim sosyal kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile güzel bir etkinliğin gerçekleştirildiğini dile getiren Yıldırım, “Sadece iş süreçlerinde sürdürülebilirliğin olması yeterli değil. İnsanın sürdürülebilirliği için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bunu da STK’larla iş birliği yaparak hayata geçirebiliriz” diye konuştu.

Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur da, Yeşim’in Sürdürülebilirlik Ayı olarak ilan ettiği eylül ayı boyunca çeşitli etkinlikler organize ettiklerine değinerek, bu etkinliklerin biri olan İyilik Yap, Fark Kat Şenliği’nde çalışanlarla bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti. Cesur, “Yeşim olarak birbirinden değerli sosyal sorumluluk projeleri sürdürüyoruz ve bu projelere yine birbirinden değerli sivil toplum kuruluşları ile hayat veriyoruz. Bugün onlarla ve Yeşim Sosyal Kulüpleri ile bir arada olacağımız anlamlı bir gün. Bu birlikteliği ve değerli çalışmaları sürdürmek için bir aradayız. dedi.

Konuşmaların ardından Yeşim Mobilyaka Uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yarışmasının çekilişi yapıldı. Etkinlikte organize edilen gönüllülük söyleşisiyle Kumaş Operasyonları VP Kerim Bayram da Yeşimlilerle bir araya gelerek, uzun yıllardır katıldığı maratonlar aracılığı ile kız çocuklarının eğitimlerini sürdürmeleri adına topladığı bağışlar ve gönüllüğün kendisi için taşıdığı anlamı katılımcılarla paylaştı. Şenlik boyunca süren canlı müzik ve illüzyon gösterileri de etkinliğe renk kattı.

Sürdürülebilirlik Ayı çerçevesinde Yeşim Çevre ve Enerji Müdürlüğü de “Yeşil Bir Dünya Düşlüyoruz” adıyla bir resim etkinliği düzenledi. Yeşimlilerin 5-12 yaş arası çocuklarının yer aldığı etkinliğe katılan tüm çocuklara boyama kitabı ve boyama kalemleriyle birlikte sertifika takdim edildi ve onlar adına fidan bağışında bulunuldu.

Sürdürülebilirlik Ayı etkinliklerinin son ayağı da Yeşim’de hayata geçirilen en iyi Kaizen’lerin ödüllendirileceği “Ödüllü Kaizen Günü” organizasyonu oldu.