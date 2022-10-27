Bu yıl değişen sistematiğe göre gerekli çalışmasını tamamlayan Yeşim, Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi) çerçevesinde 2009 yılından bu yana her yıl hazırladığı sürdürülebilirlik raporunun 13’üncüsüne imza attı. Yeşim, yeni raporlama sistematiğini erken benimseyenler arasında yer alarak, önemli bir değişim sürecinin öncüleri arasına girdi.

Bu yıl değişen sistematiğe göre gerekli çalışmasını tamamlayan Yeşim, Global Compact (Küresel İlkeler Sözleşmesi) çerçevesinde 2009 yılından bu yana her yıl hazırladığı sürdürülebilirlik raporunun 13’üncüsüne imza attı. Yeşim, yeni raporlama sistematiğini erken benimseyenler arasında yer alarak, önemli bir değişim sürecinin öncüleri arasına girdi.

UN Global Compact, tüm üyelerine değer katmak ve sürdürülebilirlik raporlamasını kolaylaştırmak amacıyla gelişmiş bir ilerleme bildirimi raporu platformunu hayata geçirdi. Yeni ilerleme bildirimi raporu; üye kurumların “10 ilke”ye yönelik çalışmalarını şeffaf bir şekilde paylaşarak itibarlarını ve marka değerlerini yükseltme, kurumların ilerlemelerini ölçme ve sektörlerindeki diğer şirketlerle karşılaştırma imkânı sunacak. Yeni raporlama sistemi ayrıca kurum içinde hangi alanlara odaklanılması ve hangi alanlarda veri toplanması gerektiği konusunda da firmalara yol gösterme hedefinde. Programa bu yıl toplam bin 3 firma katıldı ve bu firmaların 885’i yeni ilerleme bildirimini dijital platform üzerinden sundu.

2022 yılında devreye giren yeni ilerleme bildirimi raporu ile dijital bir platform üzerinden standartlaştırılmış bir ankete yanıt vermelerinin istendiğini ifade eden Yeşim Grup CEO’su Şenol Şankaya, böylece geçmiş dönemlerdeki raporlama sisteminden farklı olarak yeni bir sürece girildiğini ve Yeşim’in bu yeni sistemi erken benimseyenler arasındaki yerini aldığını belirtti.

Şankaya, 2022 yılının yeni sisteme geçiş yılı olarak belirlendiğini hatırlatarak, “Bu süreçte üye kuruluşlar gönüllü olarak ‘erken benimseyenler’ grubuna katılarak 2022 yılında yeni ilerleme bildirimi raporu hazırladı. 26 Eylül itibarı ile yeni raporlama sistemi, UN Global Compact’in web sitesinde kamuoyuna açık hale getirildi.” diye konuştu. Şankaya, şöyle devam etti:

“Bu yeni raporlama sistemi, kurumun UN Global Compact’e süregelen destek beyanını ve UN Global Compact İlkeleri’ne yönelik devam etmekte olan bağlılığını ifade eden en üst yöneticinin beyanını içeriyor. Bu anlamda ben de Yeşim adına bu taahhüdü verdim. Ayrıca insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele konularında Yeşim’in uyguladığı somut eylemlere de raporda yer verme şansı bulduk. Böylece yeni sistematiğe göre hazırlanmış 13. sürdürülebilirlik raporumuz yayına alınmış oldu. Sürdürülebilir üretim anlayışı ile yoluna devam eden Yeşim, sosyal uygunluk standartlarını en üst seviyede uyguluyor. Dünyanın en prestijli sosyal uygunluk belgesi olan SA8000 belgesini 2005 yılında alan Yeşim, bu belgeyi tekstil ve hazır giyim sektöründe Türkiye’de ilk alan firma olma ve 17 yıldır bu belgenin devamlılığını sağlama başarısını gösterdi. Kurum kültürümüzün bir parçası olan ‘Önce İnsan’ yaklaşımının dünya için ne kadar önemli bir kavram olduğu, son dönemde yaşanan pandemi gibi gelişmeler nedeniyle bir kez daha anlaşıldı. Bu felsefemizin de sıkı takipçisi olmaya devam edeceğiz.”