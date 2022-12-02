Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte ziyaret ettiği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan ‘Bilim Merkezi, Yöresel Ürünler Pazarı, Tarımsal Ekipman Parkı ve Karma Yem Üretim Tesisi’ yatırımları için destek talebinde bulundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte ziyaret ettiği Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan ‘Bilim Merkezi, Yöresel Ürünler Pazarı, Tarımsal Ekipman Parkı ve Karma Yem Üretim Tesisi’ yatırımları için destek talebinde bulundu.

2019 Yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerinden bugüne kadar 805 milyon TL tutarında ki 87 yatırımı Yeşilyurtlularla buluşturup, gelecek nesillere modern ve yaşam standartı yüksek bir ilçe emanet etme noktasında ciddi adımlar attığı bildirilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 7’den 70’e tüm vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren yatırımlara yenilerini eklemek için yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştiriyor. Yeşilyurt’a kazandırılacak yeni yatırımların süreçlerini takip etmek ve görüşmelerde bulunmak amacıyla Ankara’ya giden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı makamında ziyaret etti. Çınar ziyaret sırasında, Varank’a ‘Bilim Merkezi, Yöresel Ürünler Pazarı, Tarımsal Ekipman Parkı ve Karma Yem Üretim Tesisi’ projeleri hakkında sunum yaptı. Varank ile verimli bir görüşme yaptıklarını söyleyen Çınar, “AK Parti MKYK Üyemiz ve Malatya Milletvekilimiz Bülent Tüfenkci ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı makamında ziyaret ederek yeni yatırımlarımız için destek verdik. Bugüne kadar katkı ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Bakanımıza ‘Bilim Merkezi, Yöresel Ürünler Pazarı, Tarımsal Ekipman Parkı ve Karma Yem Üretim Tesisi’ projelerimizin amaç ve hedefleri üzerine bilgiler aktardık. Oldukça verimli geçen görüşme sırasında bizlere yakın ilgi ve alaka gösteren Bakanımıza şahsım ve bütün hemşehrilerimiz adına saygıları sunuyorum. İnşallah Bakanımızın destekleriyle bölgemize değer katacağına yürekten inandığımız bu projelerimizi de Yeşilyurtlularla buluşturacağız. Bizler gece gündüz demeden Yeşilyurt’u geliştirmek, büyütmek ve gelecek nesillere daha modern ve yaşam standardı yüksek bir ilçe emanet etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz, koşturuyoruz. 2019 yılındaki seçimlerden bugüne kadar. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Bakanlarımız ve Milletvekillerimizin destekleriyle 805 milyon TL tutarında 87 yatırımı ilçemize kazandırdık. Ancak durmak yok, yeni yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar ile birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’ı ziyaret ettik. Organize Sanayi Bölgesinin genişletilmesi ve arıtma tesisi yapımı çalışmalarının hızlandırılması talebimizi illettik. Bakanımıza ilgi ve alakası için teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.