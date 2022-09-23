Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul Yenikapı’da başlayan 5.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde, Yeşilyurt’un tarihi, kültürü ve yemeklerinin yanı sıra son dönemlerde hayata geçen dev yatırımları ve projeleri gelen ziyaretçilere tüm boyutlarıyla tanıttıklarını söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul Yenikapı’da başlayan 5.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde, Yeşilyurt’un tarihi, kültürü ve yemeklerinin yanı sıra son dönemlerde hayata geçen dev yatırımları ve projeleri gelen ziyaretçilere tüm boyutlarıyla tanıttıklarını söyledi.

İstanbul Yenikapı’da başlayan ve 25 Eylül akşamı sona erecek olan 5.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde, Yeşilyurt Belediyesi de stant açtı.

Beylerderesi Şehir Parkından Tarihi Yeşilyurt Konaklarına, Yeni Nesil Spor Sahalarından Müzelere, Sosyal Yaşam Alanlarından Kentsel Dönüşüm Projelerine, Yeni Belediye Hizmet Binasından Millet Bahçelerine, Sosyal Konutlardan Tarımsal Yatırımlara, alt ve üst yapı yatırımlarından sokak sağlıklaştırmalarına, kadınlara, gençlere ve dezavantajlı gruplara yönelik sosyal sorumluluk projelerinden robotik kodlama atölyelerine kadar her alanda büyük bir dönüşüm yaşayan Yeşilyurt’un tanıtımına yönelik büyük hamleler yapan Yeşilyurt Belediyesi, İstanbul Yenikapı’da başlayan 5.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde yerini aldı.

Yeşilyurt’un iç ve dış turizme hak ettiği payı alabilmesi için ilçenin tarihini, kültürünü ve yemeklerinin tanıtılması noktasında düzenlenen tanıtım etkinliklerinde yer alan Yeşilyurt Belediyesi tarafından kurulan stantı ziyaret edenlere, Yeşilyurt Belediyesi personelleri tarafından ilçenin genel özellikleri, doğal zenginlikleri, turistik mekanları ve yemeklerinin yanı sıra Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar öncülüğünde hayata geçen dev yatırımlar ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgilendirmeler yapılıyor.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini anlatan el broşürlerini gelen ziyaretçilere dağıtan personeller, ‘44 Yıl Hatır’ Kahvesi ile Malatya Kayısısı da ikram ederek, Malatya’nın misafirperverlik kültüründen güzel örnekler sergiliyorlar.

Yoğun bir katılım altında gerçekleşen açılış töreninde yerini alarak, İstanbul’daki Malatyalılar ve Yeşilyurt’lularla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise Yeşilyurt’un bütün zenginliklerini İstanbul’a taşıyarak hem Malatyalılar hem de farklı kentlerden gelen misafirlerini en güzel şekilde ağırladıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi stantını ziyaret eden milletvekilleri, bürokratlar, valiler, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, yerel ve ulusal medya kuruluşu temsilcileri ile tüm ziyaretçilere ’44 Yıl Hatır’ Kahvesi ile Malatya Kayısısı ikram eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Tanıtım Günleri aracılığıyla Yeşilyurt’un tanıtımına güçlü bir katkı daha sunduklarını söyledi.

Malatya Tanıtım Günlerinin Malatya’nın tüm yönleriyle tanıtılmasına büyük bir katkı sağladığına işaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yaptığı konuşmada, “ Geleneksel hale gelen Malatya Tanıtım Günlerinde her yıl olduğu gibi yine yer almaktan, buradaki hemşehrilerimizle bir araya gelmekten çok büyük memnuniyet duymaktayız. Böylesine geniş çaplı bir organizasyonun hayata geçmesinde emek sarf eden tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Standımızı ziyaret eden hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz, sohbet edip, hasret gideriyoruz. Hemşehrilerimizin sıla hasretini gidermeye çalışıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak bu tür tanıtım etkinliklerde yer almaya özen gösteriyoruz. Bu yıl İstanbul’un yanı sıra Bursa ve Ankara’da düzenlenecek olan tanıtım etkinliklerinde yer alarak Malatya ve Yeşilyurt’un tarihi, kültürü, yemekleri, turistik mekânları ve doğal zenginliklerini ziyaretçilerimize aktarma fırsatına ulaşmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’un tüm güzelliklerini İstanbul’a taşıdıklarına dikkat çeken Çınar, “ Malatya geçmiş kadim değerleriyle, tarihsel ruhuyla, havası ve suyuyla, tarımsal zenginlikleriyle, hoşgörülü ve misafirperver insanlarıyla Anadolu’da öne çıkan, isminden söz ettiren, sürekli gelişim gösteren, ülkemizin batısı ile doğusunu bağlayan stratejik bir kenttir. Kentimizin ekonomisi hızlı bir büyüme grafiği yakalarken, bizlerde Yeşilyurt İlçemizde yaptığımız hizmetler ve yatırımlarla bu büyümeye çok ciddi katkılar sunuyoruz. 2019 yılındaki seçimlerde vaat ettiğimiz, bölgemize ve insanlarımıza büyük değerler katan 45 yatırımı 3,5 yıl içerisinde tamamlarken, bu projelere ek olarak ta 34 yeni projeyi bu döneme sığdırıp, Yeşilyurt’un var olan tüm zenginliklerini gözler önüne serdik. Yeşilyurt bir tarih kentidir, Yeşilyurt bir turizm kentidir, Yeşilyurt bir gastronomi kentidir, Yeşilyurt sanayi ve tarım kentidir. Yapımı tamamlanan Beylerderesi Şehir Parkımızla, Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızla, 9 farklı temalı müzemizle, sokak sağlıklaştırmalarımızla, sayısı 231’e ulaşan park yatırımlarımızla, yeşillendirme ve ağaçlandırma hizmetlerimizle, gençlere yönelik yeni esil spor sahalarımızla, yapay zeka ve robotik kodlama atölyelerimizle, kadınlarımızın sosyal hayata katılımlarını artıran meslek edindirme kurslarımız ve etkinliklerimizle, alt ve üst yapı yatırımlarımızla, konfor düzeyi artan yollarımızla, verimli tarım arazilerimizi hareketlendirmek ve çiftçilerimizi desteklemek adına hayata geçen tarımsal yatırımlarımızla, yemeklerimizi tanıtmak için yaptığımız büyük organizasyonlarla, çocuk şenlikleri, sokak konserleri ve açık havada sinema etkinliklerimizle ve daha nice yatırımlarımızla Yeşilyurt’un hem bugününü hem de yarınlarını inşa ediyoruz. Yeşilyurt’un tarihini ve kültürünü ayağa kaldırdık, doğal zenginliklerimizi farklı projelerle ön plana çıkardık, yeşillendirme hizmetlerimizle ilçemizin güzelliklerine güzellik katıyoruz. Hemşehrilerimize hangi yatırımın sözünü verdiysek onu yerine getirdik. Hayata geçen yatırımlarımız neticesinde ilçemize olan ilgi arttı, yerli ve yabancı turistler ilçemize gelip tarihi ve kültürel hazineleri yerinde görüp, eşsiz yemeklerimizi tatmadan gitmiyorlar. Turizm potansiyeli her geçen gün artan, bölgesinde markalaşıp örnek yatırımlarla geleceğe umutla ve güvenle bakan Yeşilyurt’umuzun marka değerine yakışan yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Hayata geçen yatırımlar neticesinde modern ve yaşam standardı yüksek bir kent modeline ulaşan Yeşilyurt’ta birlik var, beraberlik var, kardeşlik vardır. Belediye olarak yaptığımız hizmetlerle bu birlikteliği daha fazla geliştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Güler yüzlü, çalışkan, özverili ve fedakar insanların yaşadığı Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’u İstanbul’a taşıyarak buradaki hemşehrilerimizle olan gönül bağlarımızı daha sıkı hale getiriyoruz. Malatya’nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt’umuz nüfus artışına rağmen, planlı, sağlıklı ve düzenli yatırımlarımız neticesinde bölgede öne çıkan ve isminden söz ettiren bir ilçedir. Bizler memleketimize, kentimize ve ilçemize gece gündüz demeden hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Burada bulunan tüm misafirlerimizi çehresi baştan aşağıya değişen, doğal zenginlikleri ve tarihi hazineleri ön plana çıkan, yeşil alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla dikkat çeken bir hüviyete ulaşan, eşsiz yemekleriyle gastronomi dünyasında yer alan Yeşilyurt’umuza davet ediyoruz” diye konuştu.

5.Geleneksel Malatya Tanıtım Günlerinde açılan diğer stantları da ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini paylaşan Çınar, tanıtım etkinlikleri takip eden yerel ve ulusal medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunarak, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.