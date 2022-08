Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olan Malatya Yeşilyurt Belediyesinin, Yeşilyurt Kent Konseyiyle işbirliği ile Türk Patent ve Marka Kurumundan aldığı Yeşilyurt’un 11 farklı yöresel lezzetinin Coğrafi İşaret Tescil Tanıtım Programı yoğun ilgi altında gerçekleştirildi.

Çırmıhtı Hıroğlu Mahallesi Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki Tarihi Yeşilyurt Konaklarında hizmete giren Yeşilyurt Mutfağında düzenlenen tanıtım etkinliğinde, Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuşan Yeşilyurt Dalbastı Kirazı, Banazı Karası Üzümü, Kiraz Yaprağı Sarması, Malatya İçli Köftesi, Malatya Analı Kızlı (Tiritli Köfte), Malatya Tandır Ekmeği, Malatya Kurabiyesi, Malatya Tevek Yaprağı Sarması, Malatya Erik Ekşisi, Malatya Bilik Ekmeği ve Malatya Yassı Kadayıfı özel alanlarda sergilendi.

Tarih, Kültür ve Gastronomi Kenti Yeşilyurt’un geleneksel sofra kültüründe yer alan yemeklerinin yanı sıra meyvelerinin iç ve dış turizme hak ettiği konuma ulaşması için göreve geldiği günden bugüne kadar başarılı hizmetlerin altına imza attığı belirtilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, davetlilere yöresel yemekler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan yerel yönetim olduklarını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yöresel yemeklerin tanıtımına yönelik hayata geçirdikleri projelerin ardından Yeşilyurt’un iç ve dış turizmdeki lezzet durakları arasında yerini aldığını söyledi.

Yeşilyurt’un eşsiz lezzetlerini dünyaya tanıtmak için önemli projeleri teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden Çınar, üç yıllık dönemde başlattıkları yatırım ve tanıtım atağıyla birlikte Yeşilyurt’u tüm değerleriyle topyekün ayağa kaldırdıklarını dile getirirdi.

Çınar, “Yeşilyurt’un kültürü, tarihi ve gastronomisini ön plana çıkarmak adına yaptığımız çalışmalara her geçen bir yenisini daha ekliyoruz. Yeşilyurt Kent Konseyimizle işbirliği halinde üç yıllık süre içerisinde yürüttüğümüz planlı çalışmaların neticesinde Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığımız başvurularımızın ardından bugüne kadar 11 yöresel lezzetimizin tescil belgesini alarak büyük bir başarı elde ettik. Doğu Anadolu Bölgesinde en fazla tescil belgesi alan yerel yönetim olmanın haklı gururu yaşarken, ilçemizin geçmişten bugüne kadar uzanan bütün tarihsel sürecine, yemeklerine, kültürüne ve doğal zenginliklerine değer katan hizmetlere çok büyük önem veriyoruz. Tarihi Konaklarımızı restore ederek bölgemizin tarihini gözler önüne serdik, farklı temalı müzeler kurduk, yemeklerimizin hem tanıtımı hem satışı hem de gelecek kuşaklara taşınması için Yeşilyurt Mutfağımızı hizmete sunduk. Bu yapılan yatırımlar neticesinde yerli ve yabancı turistler ya da farklı etkinliklere katılanlar burayı görmeden, yemeklerimizi tatmadan gitmiyorlar, ziyaretçi sayımız her geçen gün artıyor. Malatya’ya yeni bir turizm ve kültürel destinasyon mekanı kazandırdık. Geleneksel sofra kültürümüzde yer alan eşsiz yemeklerimizi sahiplenmek, muhafaza etmek, dünyaya tanıtmak, anlatmak ve turistlerin ilgini çekmek için coğrafi işaret tescil sürecine ayrı bir önem veriyoruz. Yemeklerimize kimlik kazandırmak, pazar payını yükseltmek ve nesilden nesile aktarılması amacıyla da Türk Patent ve Marka Kurumuna 30 farklı ürünümüzün tescili için başvurduk, bugüne kadar her birinin ayrı bir özelliği ve hikâyesi olan 11 ürünümüze tescil belgesi aldık. Diğerleri içinde çalışmalarımız sürüyor. Yöresel yemek satışı yapan işletmelere de bu tescil belgelerini teslim ederek, ziyaretçilerimizin gönül rahatlığıyla bu yemeklerden istifada etmelerini sağladık. Üç yıl süren titiz, özenli ve planlı çalışmalarımız neticesinde, gastronomi dünyasında artık isminden söz ettiren, turizm sektöründe ki lezzet durakları arasında yerini alan bir ilçe hüviyetine ulaştık. Tarihimiz, kültürümüz ve gastronomimizi tanıtmak için çalışmalara daha fazla ağırlık veriyoruz. Bu aşamada Valimizin, Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalarımızı sürdürerek Malatya’nın köklü ve ihtişamlı tarihini tanıtmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Malatya’nın turizm potansiyeli ve gastronomisinin çok güçlü olduğunu söyleyen MHP İl Başkanı Mesut Samanlı da, “Ülke çapında yakından bilinen bir tarihe, kültür ve gastronomiye sahibiz. Bu değerlerimizin tanıtımı ve gelecek nesillere aktarılması için yapılan çalışmalar çok kıymetlidir. Yeşilyurt Belediyemizde bu anlamda çok güzel bir yol açtı, bizlerde destekliyoruz. Malatya’yı ziyaret edenlerin bu lezzetlerimizden istifade etmeleri içinde bu tür tanıtım projelerini önemsiyoruz. Bu tür çalışmalara önem verdiği için Belediye Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı ise, Yeşilyurt Belediyesinin fiziksel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra Yeşilyurt’un tarihini ve kültürel geçmişini ön plana çıkartan başarılı hizmetlerde bulunduğunu ifade ederek, “Belediye Başkanımız ve ekibi Lezzet Caddesi adını verdikleri bu bölgeyi cazibe merkezi haline getirdi. Burası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktasına dönüştü. Belediye Başkanımızın fiziksel belediyecilikteki başarılarını görüyoruz bununla birlikte turizm potansiyelini artıracak başarılı çalışmalarda da güzel mesafeler alıyor. Malatya’ya daha fazla turist çekmek için son yıllarda turizm sektörünün ilgi alanına giren gastronominin büyük bir önemi vardır. Malatya yöresel lezzetler anlamında bu tür tanıtım programları vesilesiyle ülke çapında daha fazla tanınacak ve bilinecektir” ifadelerini kullandı.

Yöresel lezzetlerin gastronomiye kazandırılması için çalışmalar yürüten Yeşilyurt Belediyesini tebrik eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır da, “Malatya mutfağında yer alan her lezzet bizim için çok değerlidir. Ulusal ve uluslararası ölçekte tescillenmiş ürünler o bölgenin tarihini ve kültürel birikimlerini yansıtır. Tescil süreci olmazsa başka bir kentte bu yemeklerimizin kalitesi ve tadını göremeyeceğimiz ürünler ortaya çıkacaktır. Kendi mutfağımızda ve kendi kültürümüzde olan bu güzel çeşitli lezzetlerimize sahip çıkmak bu açıdan önemlidir. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın öncülüğündeki bu çalışmaları önemsiyoruz ve destekliyoruz” dedi.

Gastronomiyle ilgili bütün çalışmaları desteklediklerini söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ise, “Çırmıhtı’da, Lezzet Caddesinde, bu kültürel mekanlarda olmaktan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Çırmıhtı Lezzet Caddesiyle birlikte yeniden ayağa kalktı. Sadece buradaki caddeyle değil gastronomiyle ilgili atılan bu güzel çalışmalardır. Yerli ve yabancı turistlerimiz Yeşilyurt’a geldiklerinde bu caddede ki gastronomiyle ilgili mekanlarda istediği lezzetlere rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımıza bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum ve attığı bu adımları bizler önemiyoruz. Biz Malatya’nın bütün yemeklerini Türkiye’ye ve dünyaya tanıtmak istiyoruz. Turizm artık sadece tarih ve kültürle değil aynı zamanda gastronomi kültürüyle de beslenmesi gerekmektedir. Çırmıhtı gibi tarihiyle, doğal zenginlikleriyle kendisine has bir zenginliğe sahip bu güzel bölgemizde gastronomiyle ilgili başlatılan çalışmaları bizler destekliyoruz. Bu aşamada en önemli adımlar meşakatli bir süreci bulunan coğrafi işaret tescilleridir. Yeşilyurt Belediyemizin aldığı bu coğrafi işaret tescil belgelerinin daha fazla artacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt yemeklerinin korunması ve sahiplenilmesi için yapılan çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Vali Hulusi Şahin de, “Coğrafi işaret tescil belgesi almak kolay bir şey değildir.Benimde geçmişte görev yaptığım bir çok kentte ya bir tane ya da hiç yoktur. Malatya şu aşamada 28 adet coğrafi işaret tescil belgesine sahiptir. Süreci devam eden 59 ürünümüz bulunurken, Türkiye genelinde sekizinci sırada, Doğu Anadolu Bölgesinde ise birinci sırasındayız. Malatya kültür ve gastronomi kentidir, bu kendiliğinden olmuyor. Bu büyük bir emek ve çalışmayla oluyor. Yeşilyurt Belediyesi de bu konuda başı çekiyor, İlçe Belediyelerimizin de bu noktada büyük emekleri var. Ticaret Odamızın, Ticaret Borsamızın, Sivil Toplum Örgütlerimizin, Kalkınma Ajansımızın, Kurum Müdürlüklerimizin ve tüm paydaşlarımızın büyük emeği vardır. Bugünde tescil belgesi alan yemeklerimizin tanıtımı yapılıyor, burada büyük bir başarı vardır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Lezzet Caddesi de çok güzel düşünülmüş, çok başarılı bir çalışma yapıldığını görüyoruz. Sokak sağlıklaştırması dedikleri işte budur, gerçekten hayalini kurduğumuz çalışmaları burada görebiliyoruz. Burada emeği olan herkesi kutluyoruz. Tarihin yaşandığı ve yaşatıldığı bu tür mekanlarımızın sayısını artırmalıyız. Gastronomi başta olmak üzere tüm değerlerimizi tanıtarak Malatya’nın gelir kaleminin en tepesine turizmi yazacağız. Coğrafi işaret tescil belgesine kavuşan lezzetlerimizi aynı kaliteyle gelecek nesillere emanet edilmesini sağlarken, turizmle de bir bütün halinde ilerletip ekonomiye olan katkısını artırmayı hedefliyoruz. Bütün mücadelemiz budur” diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilere Yeşilyurt Mutfağının lezzetleri ikram edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen tanıtım toplantısına, Vali Hulusi Şahin, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu, Jandarma Alay Komutanı Albay Ercan Altın, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Süleyman Emre, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Kurum Müdürleri, Sivil Toplum ve Meslek Örgütleri Başkanları, Mahalle Muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı.