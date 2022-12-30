Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Malatya’da üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza,14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, Galericiler sitesi mevkiinde seyir halinde olan H. K. idaresindeki 44 AAJ 326 plaka otomobil ile Ş. B. yönetimindeki 34 YJ 799 plakalı araç ve E. A . idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada Ş.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği kazada yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.