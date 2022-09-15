Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol incelemesinde bulunup, Gündüzbey mahallesinin yaşam standardını artıran yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol incelemesinde bulunup, Gündüzbey mahallesinin yaşam standardını artıran yatırımlara ağırlık verdiklerini söyledi.

Yeşilyurt’un tarihi yerlerinden olup, doğal güzellikleri ve verimli tarım arazileriyle kentin hem turizmine hem de tarımına ve sosyal hayatına ciddi katkılar sunan Gündüzbey Mahallesindeki imar yollarını teker teker açarak bölgedeki ulaşım ağını akıcı ve güvenli hale getirdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yol çalışmalarını yerinde inceledi. Burada açıklama yapan Çınar, “ Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Gündüzbey mahallesinde ki mevcut imar yollarının düzenlenmesinin yanı sıra yeni imar yollarının açılması ve atıl durumdaki yolların aktif hale getirilmesi için belirlenen güzergahlarda taş duvar ile çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni açacağımız yollarla birlikte Gündüzbey mahallemize ulaşımı daha hızlı, sağlıklı ve güvenli hale getirmiş olacağız. Özellikle yaz aylarında araç ve yaya trafiği artan, mesire alanlarda dinlenip doğal güzelliklerden istifade etmek isteyen vatandaşlarımızın uğrak noktası olan Gündüzbey’de çok yoğun olarak kullanılan yol güzergahlarını nitelikli hale getirmek için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Belediyemizin yatırımlarından olan Gündüzbey Sosyal Tesisleri ve yeni park alanlarıyla birlikte her geçen gün cazibesi artan bu mahallemizin planlı ve sağlıklı gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Mahallemizin eksikliklerini doğru ve yerinde yatırımlarla çözüme kavuşturup, bölgenin yaşam seviyesini artırmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Çınar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir tarafında imar yollarını açma, sıcak asfalt serimi, sathi kaplama, mevcut yolların bakım ve onarım, perde duvar, taş duvar ve aydınlatma ve çevre düzenleme hizmetlerine aralıksız devam ettiğini sözlerine ekledi.