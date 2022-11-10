Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Şahnahan mahallesinde düzenlenen ‘Söz Kadınlarımızda-Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ programına katılan kadınlar, talep ve isteklerini yetkililerle paylaştı. Çınar, kadınların bilgili ve bilinçli olmasının toplumsal gelişmeyi hızlandıracağını söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Şahnahan mahallesinde düzenlenen ‘Söz Kadınlarımızda-Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ programına katılan kadınlar, talep ve isteklerini yetkililerle paylaştı. Çınar, kadınların bilgili ve bilinçli olmasının toplumsal gelişmeyi hızlandıracağını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Şahnahan Yeşilkonak Hizmet Binası Toplantı Salonunda düzenlenen ‘Söz Kadınlarımızda-Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ programına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Tuba Tansel Elgin, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birimi Yetkilileri, Şahnahan Mahalle Muhtarı Mehmet Şimşek ile çok sayıda kadın katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Tuba Tansel Elgin, toplantıya katılan kadınların taleplerini tek tek not alarak, yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı. Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Birimi Yetkilileri ise Kanser Erken Teşhis Tarama (KETEM) hakkında bilgiler paylaştılar.

Programda konuşan Şahnahan Mahallesi Muhtarı Mehmet Şimşek ise, bölgede yürütülen tüm hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarak, “Başkanımız bizim her türlü sorunumuzla yakından ilgileniyor. Belediyemiz mahallede 8 kilometreye yakın yol yaptı. Mahalle sakinlerimizin tabii ki bazı talepleri var, bunlarında çözüleceğine bizler inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da konuşmasında, kadınların toplumsal hayatta daha aktif bir şekilde yer almalarını sağlamak adına gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyleyerek, “Bizleri çok güzel bir şekilde misafir eden Şahnahan mahallemizin değerli sakinlerine öncelikle teşekkür ediyorum. İlçemizde bu yılı kadın ve aile yılı olarak ilan edip gerek aile değerlerimizin güçlendirilmesi gerekse de kadınlarımızın bilgi ve bilinçli olmasını sağlayacak sosyal ve kültürel etkinliklere hız verdik. Kadınlarımızın sosyal, kültürel ve eğitim yönlerini daha güçlü hale getirmek amacıyla her hafta bir etkinlik düzenliyoruz. ‘Söz Kadınlarımızda-Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ programına katılan kadınlarımızın talepleri ve çözüm önerilerini almak bizim adımıza çok güzel oldu. İletilen taleplerin çözüme kavuşması için her türlü çabayı sarf edeceğiz. Toplantılarımızda hem kadınlarımızın önerilerini alıyoruz hem de İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzden gelen uzman isimler ve avukatlar tarafından kadınlarımızı bilinçlendirecek sunumlar yapılıyor. Bizler kadınlarımızın sosyal hayatta daha aktif ve katılımcı olması, bilgi ve bilinçli olması için bu tür hizmetler sunuyoruz. Özellikle kadınlarımızın meslek sahibi olup ev bütçelerine katkı sunmayı öncelik hale getirdik. Kadınlarımızın talepleri yeni hizmetlerin kapısını aralayacaktır” dedi.

Çınar, Yeşilyurt’un kırsal bölgelerinin kalkınması için göreve geldikleri günden bugüne kadar çok etkin ve aktif bir çalışma yürüttüklerini hatırlatarak, “Bizler Yeşilyurt’un merkez ve kırsal tüm yaşam alanlarının top yekün gelişmesi ve kalkınması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz, 7/24 çalışıyoruz. Şahnahan son yıllarda aldığı hizmetlerle hızla gelişiyor, bölgemizin tarımsal anlamdaki güçlü potansiyelini daha hareketli hale getirmek, burada yaşayan değerli hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve güzel şartlarda hayatını sürdürmesi için yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor.2019 yılındaki seçimlerinde mahallemizi ziyaret ettiğimizde bize iletilen sorunların büyük bir kısmını çözüme kavuşturduk, talepler tabii ki bitmez, özellikle bu bölgemizdeki tüm yaşam alanlarına doğalgazın gelmesi içinde her türlü çalışmayı ve görüşmeyi yapıyoruz. Milletvekillerimizde bu konuda bizlere gerekli destekleri veriyorlar, bağlantısı yapılan yerlere doğalgazın verilmesiyle ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak için üzerimize düşen ne varsa yerine getiriyoruz. Şahnahan’daki regülatör alanını kamulaştırdık, arıtma tesisinin tamamlanmasını bekliyoruz, önümüzdeki yıl kanal etrafını temizleyip piknik alanlarını daha güzel bir hale getireceğiz. Mahallemizde yeni yollar açarak ulaşım ağını daha kaliteli hale getiriyoruz, çocuklarımıza yönelik spor tesisi yaptık. Kültürel hizmetler sunduğumuz Yeşilkonak Hizmet Binamız bölgemizin en aktif mekanları arasındadır, şu anda beş olan kurs sayımızı artıracağız. Bizler ilçemiz için ve sizler için çalışıyoruz. Yeni sosyal yaşam alanları ve parklar içinde çalışmalarımız sürüyor. Bizler ne kadar çok çalışırsak, ne kadar çok proje üretirsek, kentimiz ne kadar güzelleşirse hemşehrilerimizin yaşam kalitesi de o denli artar. Merkez ve kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızı top yekün geliştirecek hizmetlere öncelik tanıyoruz. Şahnahan’a her gelişimizde bizleri gönülden kucaklayan, ilgi ve desteğini eksik etmeyen tüm hemşehrilerimize canı gönülden saygılarımı sunuyorum. Şahnahan’ı daha fazla büyütmek, sorunlarına kalıcı çözümler getirmek ve geliştirmek için de çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.