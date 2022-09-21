Malatya Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün ilçedeki kadınların talep ve isteklerini yerinde öğrenmek amacıyla başlattığı ‘Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ projesi çerçevesinde Sütlüce mahallesinde gerçekleşen etkinliğe katılan kadınlar, talep ve isteklerini yetkililere ilettiler. Programda İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek uygulaması (KADES) bilgilendirmesi de yapıldı.

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün ilçedeki kadınların talep ve isteklerini yerinde öğrenmek amacıyla başlattığı ‘Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ projesi çerçevesinde Sütlüce mahallesinde gerçekleşen etkinliğe katılan kadınlar, talep ve isteklerini yetkililere ilettiler. Programda İçişleri Bakanlığı Kadın Acil Destek uygulaması (KADES) bilgilendirmesi de yapıldı.

Sütlüce mahallesinde gerçekleşen programa, AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Numan Özcan, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Tuba Tansel Elgin, Sütlüce Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, mahalle sakinleri ile kadınlar katıldı.

Yeşilyurt Belediyesinin toplumun tüm kesimlerine yönelik hizmetlerini takdirle karşıladıklarını söyleyen Sütlüce Mahallesi Muhtarı Mehmet Kılıç, “ Yeşilyurt Belediyesinden çok güzel hizmetler alıyoruz, taleplerimiz yerine getiriliyor, eksikliklerinde kısa sürede çözüleceğine inanıyoruz. Kadınlarımızın taleplerini iletecekleri bu programın sorunların daha hızlı çözülmesine katkı sunacağına inanıyoruz. Mahallemize yapılan yatırımlardan dolayı Milletvekillerimize ve Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ise proje çerçevesinde Yeşilyurt’un bütün mahallelerinde yaşayan kadınlarla buluşacaklarını ve taleplerini öğreneceklerini ifade etti.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da, toplumun tüm kesimlerinin taleplerinin yerine getirilmesi konusunda yürütülen hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise ‘Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ projesiyle kadınlara yönelik hizmetlerine bir yenisini daha eklediklerine dikkat çekip, “Yeşilyurt’ta herkese ve herkesime yönelik hizmetler üretmeye gayret ediyoruz.2022 yılını ilçemizde kadın ve aile yılı olarak ilan ettikten sonra aile ve kadın temalı sosyal sorumluluk projelerimize ağırlık verdik. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurup faaliyet alanlarımızı genişletirken, iki ay önce müdürlüğümüze yeni bir merkez tahsis ederek çalışmalarımızı daha da hızlandırmış olduk. Nikah Salonu, Aile Danışma Merkezi ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-1’de aynı alanda hemşehrilerimize hizmet vermektedir. Kadınlarımıza ve aile mensuplarına psikolojik ve sosyal destek vermek amacıyla başlattığımız bilinçlendirme ve bilgilendirme hizmetlerimizin planlamasının yapıldığı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü ise, daha önce İmar ve Etüt Proje Müdürlüğü görevlerini ifa eden Tuba Tansel Elgin hanımefendi yapmaktadır. Yeşilyurt’un hem bugününe hem de yarınlarına hizmet ederken toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vermeye özen gösteriyoruz. Özellikle de düşünceleri ve önerileriyle Yeşilyurt’un kalkınma sürecine büyük katkılar sunan, hizmetlerimize her zaman sahip çıkıp destekleyen kadınlarımızı, yeni başlattığımız bu projeyle birlikte karar alma sürecimize daha fazla entegre etmiş oluyoruz. Söz kadınlarımızda diyerek toplumun mimarı olan kadınlarımızın taleplerine göre her alanda başarıyla yürüttüğümüz hizmetlerimize yenilerini ekleyeceğiz, eksikler varsa hemen gidereceğiz ve ilçemizi karşılıklı iyi niyet, fikir paylaşımları ve dayanışma ile birlikte daha fazla güzelleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’un fedakar ve çalışkan kadınlarıyla bir araya gelmekten büyük bir onur duyduğunu söyleyen AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “ Yeşilyurt’u fiziksel yatırımların ötesinde sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim ve sportif alanlarda geliştiren ve özelliklerde sosyal belediyecilik hizmetlerine büyük önem veren Belediye Başkanımızı kutluyorum. AK Parti İlçe Başkanlığımız, Kadın ve Gençlik Kollarımız ve mahalle muhtarlarımızla koordineli ve planlı yürütülen bu tür çalışmaları bizler her zaman destekliyoruz. Mahallelerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın ve yaşlılarımızın sorunlarının çözülmesi noktasında sürdürülen aktif ve dinamik çalışmaları önemsiyoruz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’un güzel mahallelerinden Sütlüce’nin yiğit ve özverili kadınlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından ilk olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde Komiser olarak görev yapan Esra Arıkan tarafından Kadın Acil Destek uygulaması (KADES) sunumu yapılırken, daha sonra tek tek söz alan katılımcılar talep ve isteklerini paylaştılar.