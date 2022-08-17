Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle Bentbaşı Mahallesinde düzenlenen Yeşilyurt Akşamları Sokak Konserlerine yoğun ilgi gösteren 7’den 70’e tüm vatandaşlar, birbirinden güzel şarkılarla keyifli anlar yaşadılar.

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyi işbirliğiyle Bentbaşı Mahallesinde düzenlenen Yeşilyurt Akşamları Sokak Konserlerine yoğun ilgi gösteren 7’den 70’e tüm vatandaşlar, birbirinden güzel şarkılarla keyifli anlar yaşadılar.

Yeşilyurt’ta yaz akşamlarını hareketlendirmek ve vatandaşları farklı etkinliklerde buluşturmak amacıyla Bentbaşı Mahallesindeki Şehit Necdet Oral Felek Parkında düzenlenen Yeşilyurt Akşamları Sokak Konseri büyük ilgi gördü.

Yeşilyurt Kent Konseyi Müzik Çalışma Grubunda yer alan sanatçıların sahne aldıkları konserde birbirinden hareketli şarkılar seslendirildi. Genç sanatçılar tarafından söylenen şarkılara eşlik edip güzel ve keyifli anlar yaşayan vatandaşlar, sosyal ve kültürel faaliyetlere verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Konseri vatandaşlarla birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un akşamlarını Sokak Konserleriyle renklendirdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Akşamları Sokak Konserlerine devam ettiklerini ifade eden Çınar, “ Kent Konseyimizle ortaklaşa başlattığımız Sokak Konserlerimize yaz döneminde de devam ediyoruz. Her hafta bir mahallemizde düzenlediğimiz konserlerimiz ve çocuk şenliklerimizle havaların ısındığı bu dönemde vatandaşlarımıza moral vermeye çalışıyoruz. Yeşilyurt akşamlarını kültürel ve sanatsal faaliyetlerle daha hareketli ve daha renkli hale getiriyoruz. İlçemizde yaşayan her bir hemşehrimizin mutlu ve huzurlu olması için bu tür aktivitelere ayrı bir önem veriyoruz. İlçemizi bir yandan fiziksel yatırımlarımızla geleceğe hazırlarken diğer taraftan sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve eğitim gibi hizmetlerimizle 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın sosyal hayatlarını daha zengin ve kaliteli hale getiriyoruz. Sokak konserlerimiz, çocuk şenliklerimiz, hizmete sunduğumuz yaz spor okulları ve diğer sosyal sorumluluk projelerimizle birlikte yaz dönemini oldukça hareketli geçiriyoruz. Biz ne yapıyorsak tüm vatandaşlarımızın ilçemizde keyifle ve mutlulukla yaşaması için yapıyoruz. Kültürel faaliyetlerimizi sürekli artırıp, yeni ve farklı projelerimizle hemşehrilerimizle birlikte olmaya, Yeşilyurt’umuzun güzelliklerini birlikte yaşamaya ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bizler Yeşilyurt’umuza hizmet etmekten, hemşehrilerimizin yaşam seviyelerini artıran hizmetlerden büyük bir keyif alıyoruz. Çünkü biz biriz, beraberiz ve kardeşiz. Kültürel etkinliklerimizin düzenlenmesinde emek sarf eden Kent Konseyimize, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze, Mahalle Muhtarlarımıza ve değerli sanatçılarımız teşekkür ediyorum Tüm vatandaşlarımıza keyifli ve güzel bir akşam diliyorum ” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen Yeşilyurt Akşamları Sokak Konserine, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, Bentbaşı Mahallesi Muhtarı Yakup Korkmaz, Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, Çavuşoğlu Mahallesi Muhtarı Mürteza Ede, Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Ali Berktaş, Salköprü Mahallesi Muhtarı Mehmet Dönmez ile mahalle sakinleri katıldı.