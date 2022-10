Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, her yıl 3 ile 4 Ekim Günleri kutlanan Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde, sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek ve herkesi spor yapmaya davet etmek için ‘Sağlığımız İçin Yürüyelim’ programı düzenledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, her yıl 3 ile 4 Ekim Günleri kutlanan Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri çerçevesinde, sağlıklı bir yaşama dikkat çekmek ve herkesi spor yapmaya davet etmek için ‘Sağlığımız İçin Yürüyelim’ programı düzenledi.

Sağlıklı yaşama dikkat çekmek, hareketli yaşamı özendirmek ve düzenli yürüyüş yapmak gibi konularda farkındalık oluşturmak amacı ile Beylerderesi Şehir Parkında düzenlenen ‘Sağlığımız İçin Yürüyelim’ etkinliğine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Tuba Tansel Elgin ile çok sayıda kadın katıldı.

‘Sağlığımız İçin Yürüyelim’ etkinliğiyle herkesi spor yapmaya davet ettiklerini söyleyen AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi ile Yeşilyurt Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Tuba Tansel Elgin, Yeşilyurt’ta sportif aktivite ve sosyal yaşam alanlarının artırılması noktasında ki desteklerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise sağlıklı ve güzel bir hayat için herkesi düzenli spor yapmaya davet etti.

Yeşilyurt’ta spor ve yürüyüş yapılabilecek çok sayıda güzel ve özel alanların olduğuna dikkat çeken Çınar, “ Sosyal, sportif ve kültürel alanlarla dolu Beylerderesi Şehir Parkımızın güzel ve temiz atmosferinde düzenlediğimiz ‘Sağlığımız İçin Yürüyelim’ etkinliğine katılan tüm misafirlerimize öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Her yıl 3 ile 4 Ekim günleri kutlanan Dünya Yürüyüş Günü vesilesiyle Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz ile AK Parti Yeşilyurt Kadın Kollarımızın işbirliğiyle kentimizin en güzel yerlerinden olan Beylerderesi Şehir Parkımızda düzenlenen yürüyüşümüzün temel gayesi, sağlıklı yaşam konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak ve hareketli yaşamı özendirmektir. Şehir Parkımız havası ve sakin ortamıyla spor yapmak ve yürüyüş için en ideal noktalardan bir tanesidir. Belediye olarak hemşehrilerimizin sosyal, sportif ve kültürel hayatını daha nitelikli hale getirmek için bu tür aktiviteleri sık sık yapıyoruz. Birim Müdürlüklerimizde bu anlamda çok aktif ve etkin bir şekilde çalışıyor. Bu yılı Kadın ve Aile yılı olarak ilan edip aile ve kadın temalı faaliyetlere aralıksız devam eden bir belediye olarak, kadınlarımızın sosyal hayata katılımlarını artırmak, meslek sahibi olmalarının önünü açmak, aktif ve dinamik bir hayat yaşamalarını desteklemek içinde her hafta farklı bir etkinliğin altına imza atıyoruz. ‘Sağlığımız İçin Yürüyelim’ programıyla da kadınlarımızın daha dinamik ve sağlıklı bir hayat yaşamaları içinde katkı sunmuş oluyoruz. Sağlıklı yaşamın anahtarı hareketliliktir, düzenli spor yapmaktır. Bol bol yürüyüş yapmak, hareketli olmak sağlıklı yarınlara ulaşmamıza fırsat sunacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi ’Harekette Bereket Vardır’, biz de bu farkındalığı oluşturmak için sportif aktivitlere büyük önem veriyoruz. Sağlıklı kalmak, zinde olmak için her zaman günlük olarak yürüyüş yapmalıyız. Bütün hemşehrilerimizi spor yapmaya davet ediyorum. Fırsat bulduğumuz anda adımlarımızı sağlık için, mutlu bir yaşam için atalım” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çınar ile diğer katılımcılar sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla Beylerderesi Şehir Parkında yürüyüş yaptılar.