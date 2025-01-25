Yeşilyurt Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatil dönemindeki zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirmesi amacıyla Ödüllü Sömestr Futbol Turnuvasını başlattı. 2014, 2015 ve 2016 doğumlu sporculardan oluşan futbol okulları ve spor kulüplerinin katılımıyla başlayan futbol turnuvası, 31 Ocak’ta oynanacak final maçlarıyla sona erecek.

Yeşilyurt İlçesinde sportif faaliyetlerin yaygınlaştırılması hedefiyle gerek fiziksel yatırımlar gerekse de sportif faaliyetlere aralıksız devam eden Yeşilyurt Belediyesi, 2024-2025 Eğitim-Öğretim dönemine verilen 15 günlük ara tatilde minik futbolculara yönelik Ödüllü ‘Sömestr Futbol Turnuvası’ başlattı.

Yeşilyurt Belediyesinin sportif yatırımlar kapsamında hizmete sunduğu Yakınca Spor Adası içerisinde hizmete sunulan Halı Sahada tek devre lig usulü şeklinde başlayan turnuvaya futbol okulları ve spor kulüpleri, 2014-2015 ve 2016 doğumlu sporcularla katılıyor. 24 Ocak ile 31 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek olan turnuvaya Malatya Aile Spor, Ataköyspor, 1966 Malatya Gençlikspor, Sanayispor, Karakavakspor, Malatya Şehirspor, Malatya Galataspor ve Gençlik İl Müdürlüğü takımları katılıyor.

31 Ocak 2025 tarihinde Çilesiz Halı Sahada gerçekleşecek final maçlarıyla tamamlanacak olan turnuvada dereceye giren takımlara kupa, madalya ve futbol topu hediye edilecek.

Ödüllü Sömestr Futbol Turnuvasına katılan tüm takımlara başarılar dileyen Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Erkan Dikenli, minik sporcuların fiziksel ve kişisel gelişimlerine destekleyen etkinliklerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

Turnuvanın büyük bir heyecana sahne olacağını ifade eden Başkan Yardımcısı Dikenli, “Sporu ve sporcuyu sonuna kadar destekleyen bir belediye olarak ara tatil döneminde yine çocuklarımızı unutmadık. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzün 2025 Yılı Faaliyet Programında yer alan ödüllü Sömestr Futbol Turnuvasını başlattık. Şehrimizdeki futbol okulları ve spor kulüplerinde forma giyen 2014, 2015 ve 2016 doğumlu minik sporcularımızın forma giydikleri takımları, güzel bir turnuvada buluşturuyoruz. Tüm etkinliklerde olduğu gibi burada da çocuklarımızın sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyerek, onların hayatlarına güzel bir dokunuşta bulunuyoruz. İlk maçlar oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçti, çocuklarını bu tür etkinliklere getiren ailelerimize ayrıca teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Prof. Dr. İlhan Geçit’in talimatlarıyla bu ve benzeri etkinliklerle çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Turnuvada mücadele edecek takımlarımıza, teknik heyetlere ve sporcularımıza başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.