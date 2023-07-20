Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocukları deprem psikolojisinden uzak tutmak ve geleceğe daha umutla bakmalarını sağlamak adına (MİAD) Konteyner Kentte düzenlediği ‘Mutlu Çocuklar Mutlu Yeşilyurt’ Çocuk Şenliğine katılan çocuklar gönüllerince eğlenip keyifli anlar yaşadılar.

Çocukların bedenen, zihnen ve duygusal olarak gelişmesine katkı sunacak sosyal, sportif, kültürel ve sanat faaliyetlere ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesi geçtiğimiz yıllarda ilçenin farklı mahallelerinde düzenlediği ‘Çocuk Şenlikleri’ organizasyonlarına ‘Mutlu Çocuklar Mutlu Yeşilyurt’ temalı etkinliklerle devam ediyor.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ‘asrın felaketi’ depremlerin oluşturduğu ağır travmadan özellikle çocukları uzak tutup, geleceğe daha umutla bakmaları için birbirinden farklı etkinlikleri çocuklarla buluşturan Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından (MİAD) Konteyner Kentte düzenlenen ‘Mutlu Çocuklar Mutlu Yeşilyurt’ Çocuk Şenliği renkli anlara sahne oldu.

Çocukların yanı sıra konteyner kentte kalan vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği şenlikte çalınan hareketli şarkılara eşlik edip oyunlar oynayan çocuklar, yaptığı balon şovlarıyla ülke çapında yakından tanınan ‘Çitlembik Abla’nın gösterilerini ilgiyle takip ettiler.

Renkli ve hareketli anların yaşandığı etkinlikte çocukların mutluluğunu paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mutlu büyüyen çocukların hem kendileri ve çevreleri hem de ülkeleri için gelecekte başarılı olmalarının mümkün olduğunu söyledi.

Çocukları depremin oluşturduğu ağır travmadan uzak tutmak için şenliklerin yanı sıra sosyal, sanat ve kültürel kurslara aralıksız devam ettiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çocuklarımızın çocukluklarını en güzel şekilde yaşamaları, güzel ve mutlu bir hayata yelken açmaları için her alanda çok aktif ve dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Biz çocuklarımızın bedenen, zihnen ve duygusal olarak gelişmesini çok önemsiyoruz, çünkü onları çok seviyoruz. 6 Şubat’ta çok büyük depremlerle karşı karşıya kaldık, konteyner kentlerde kalan ailelerimizin ve çocuklarımızın sağlıklı ve güzel bir hayat yaşaması bizim için çok önemlidir. Acımız ve derdimiz büyük olsa da zorlukların üstesinden birlikte geleceğiz. Belediye olarak ilçemizin farklı noktalarındaki konteyner kentlerin yanı sıra yaz kurslarının düzenlediği okul ve camilerimizde birbirinden farklı etkinlikler düzenleyerek, her yaştan vatandaşımızı depremin oluşturduğu ağır travmadan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi bu zorlu psikolojik ortamdan uzak tutmak için gerek bu tür şenliklerimizle gerekse de kültür, sanat ve spor merkezlerinde açtığımız kurslarımız ve parklarımızdaki yenileme hizmetlerimizle genç neslimizin sosyal hayatını daha keyifli hale getirmeye gayret ediyoruz. Oyun ve etkinlik alanlarımızı aktif hale getirdik. Mutlu çocuklar, mutlu aileler ve mutlu bir Yeşilyurt için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu zorlu dönemde birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmamız, kenetlenmemiz gerekiyor. Bizim için çok değerli olan çocuklarımızın bir nebze de olsa rahatlamalarını, eğlenmelerini düşünerek hazırladığımız etkinlikte, aydınlık yüzleri ve parıldayan gözleriyle hepimize umut aşılayan çocuklarımızla birlikte vakit geçirmekten ziyadesiyle mutlu olduk. Yaz döneminde mini konserler, şenlikler ve farklı temalı etkinliklerle hemşehrilerimizle, çocuklarımızla iç içe olacağız. Çocuklarımızın katkısız sevgilerini bir kez daha yansıttıkları bugün ki ‘Mutlu Çocuklar Mutlu Yeşilyurt’ etkinliğimizde gayet güzel ve keyifli geçti. Katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.