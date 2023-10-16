Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’ncü yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde 2.Ordu Lojmanları Piknik Alanında düzenlenen ‘Mutlu Çocuklar Mutlu Yeşilyurt’ şenliği büyük ilgi gördü. Birbirinden farklı etkinliklere katılan çocuklar gönüllerince eğlenip güzel vakit geçirdiler.

6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerin oluşturduğu olumsuzlukları ve deprem travmasının atlatılması için konteyner kentler ve sosyal yaşam alanlarında birbirinden farklı temalı sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Yeşilyurt Belediyesinin bu sefer ki adresi 2.Ordu Lojmanları oldu.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’ncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında 2.Ordu Lojmanları Piknik Alanında düzenlenen ‘Mutlu Çocuklar Mutlu Yeşilyurt’ şenliğine aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Türk bayraklarıyla süslenen etkinlik alanında çocuklara yönelik yüz boyama ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra animasyon ve sihirbazlık gösterileri sahnelendi. Çalınan şarkılara eşlik edip gönüllerince eğlenen çocuklar, Hacivat-Karagöz tiyatro oyununu yakından takip ederken, heyecanlı anlara sahne olan yarışmalarda ise hünerlerini sergilediler.

Hareketli anlara sahne olan etkinlikte sihirbazlık gösterileri ise büyük bir heyecan oluşturdu. Özel gösterileri ilgiyle takip eden çocuklar, yapılan etkinlikten dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

2.Ordu Lojmanları Piknik Alanında gerçekleşen şenliğe gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Aslan, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’ncü yıldönümü dolayısıyla 2.Ordu Lojmanları Piknik Alanında düzenlediğimiz çocuk şenliğimiz büyük ilgi gördü. Bizleri çok güzel bir şekilde misafir eden değerli komutanlarımıza, ailelerimize ve etkinliklere büyük ilgi gösteren bütün çocuklarımıza canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar, il dışında olmasından dolayı etkinliklere katılamadı, kendisinin selam ve saygılarını misafirlerimize iletiyorum. Belediye olarak deprem travmasının atlatılması ve özellikle çocuklarımızın bu olumsuzluklardan uzak kalması için aylardır yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Konteyner kentlerimiz ve parklarımızda şenlikler, sinema gösterimleri ve farklı temalı aktiviteler düzenliyoruz. Bugünde 2.Ordu Lojmanlarına geldik, çok güzel ağırlandık, çocuklarımızın neşesi ve mutluluğu hepimizi mutlu etti. Bizim tüm amacımız ve gayemiz çocuklarımızın yüzünü güldürmektir. Bugünde renkli ve güzel bir şenlik ortamında çocuklarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımız bizim her şeyimiz, geleceğimiz ve umudumuzdur. Devletine, milletine ve tüm değerlerine sahip çıkıp koruyan bir nesil inşa etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin 100.Kuruluş Yıldönümünü canı gönülden kutluyoruz, nice yüz yıllara diyoruz. Ülkemizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, vatan ve bayrak uğrunda şehadet şerbeti içen kahraman şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden bütün kahraman gazilerimizi saygı, özlem ve minnetle yâd ediyoruz” diye konuştu.