Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Yeşilyurt ilçesinde yapımı süren konteyner kentleri gezerek yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Malatya’da depremzedeler için yapımı süren geçici barınma merkezlerinde çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor. İstanbul Başakşehir Belediyesi de kardeş belediye olan Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ile birlikte kentte yaraları birlikte sarmaya devam ediyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu çalışmaları yerinde incelemek için geldiği Malatya’da Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte yapımı devam eden konteyner alanlarında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaşanan asrın felaketinde Malatya’nın büyük oranda etkilendiğini belirterek, “Depremden hemen sonra yaralarımızı sarmak için sahadaki çalışmalarımıza bütün ekip arkadaşlarımızla ivedi bir şekilde başladık. Kardeş belediyemiz olan Başakşehir Belediyemiz ve hemşerimiz Yasin Kartoğlu başkanımız kardeşliğini fazlasıyla gösterdi. Depremin ilk gününden itibaren hem gıda noktasında hem de günlük 12 bin kişiye sunulan yemek noktasında çok büyük katkıları oldu. Yetmedi Rönesans Holdingle birlikte 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde, Bostanbaşı bölgesinde ve Seyri İstanbul Konteyner Kent alanında da çok hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın geçici barınma alanları ile ilgili hummalı bir çalışma içindeler” şeklinde konuştu.

Malatya’eda yaraları birlikte saramaya gayret ettiklerini ifade eden Çınar, “Bu sıkıntıları, bu yaraları birlik ve beraberlik içinde inşallah aşacağız. Artık yavaş yavaş konteyner kentlerde yaşam başladı. Bostanbaşı Mahallesi’ndeki 76 konteynerlik alan bitti ve ailelerimiz yerleşti. Seyri İstanbul konteyner kentte de büyük bir yaşam alanı oluşturmuş olacağız. Çok büyük bir felaket yaşadık kolay değil ama çok şükür vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bizlere burada destek veren katkı sunan başta Başakşehir Belediyemize, diğer kardeş belediyelerimize ve bütün hayırseverlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim daha beter felaket ve musibetlerden ülkemizi ve bütün insanlığı muhafaza etsin” diye konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’da acıların üstesinden hep birlikte geleceklerini söyleyerek, “Başakşehir Belediyesi ekipleri, Malatya’daki depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalarını titizlikle yürütmeye devam ediyor” dedi. 2 bin konteyner ile depremzedelere yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını belirten Başkan Kartoğlu, aynı zamanda MAŞTİ Çadır Kenti’nde de Ramazan ayı etkinlik çadırı kurduklarını belirtti.

Başkan Kartoğlu ve Başkan Çınar daha sonra 1. ve 2. OSB ile Karakavak ve Bostanbaşı’nda da kurulan konteyner kentlerini de ziyaret etti. Başkan Kartoğlu, burada da yaptığı açıklamada, “Dört koldan bölgedeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birçok bölgemizde yapımına başladığımız konteyner kentlerimizi ilk etaplarını tamamlayarak ailelere teslim ettik. Kalan çalışmalarımızı da hız kesmeden sürdürüyoruz. Devletimiz de konutları tamamladığında depremzede kardeşlerimiz sıcak yuvalarına kavuşmuş olacak. Biz de bu süreçte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. 5 lokasyonda konteyner kent altyapı ve montaj işlemleri, hasta nakil ve medikal ürün dağıtımı, çadır kurulumu, psikososyal destek, saç tıraşı hizmetleri ile tekstil, oyuncak, ısıtıcı, odun, hijyen malzemeleri dağıtım faaliyetleri gerçekleştirdik. Bölgeye gıda, hijyen, kıyafet, tekstil, su ve benzeri ürünleri taşıyan 129 yardım 66 lojistik destek olmak üzere toplam 195 tır ulaştırdık. Çevre temizliği ve hijyenin sağlanması adına bölgeye 130 çöp konteyneri naklettik" açıklamalarını yaptı.