Malatya’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Yeşilyurt İlçesinde güzel kar manzaraları ortaya çıktı. Kartpostallık görüntülerin hakim olduğu Yeşilyurt İlçesinde yağan karın tadını çıkartmak için dışarıya çıkan vatandaşlar oluşan güzellikleri bire bir yaşadılar.

Malatya’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Yeşilyurt İlçesinde güzel kar manzaraları ortaya çıktı. Kartpostallık görüntülerin hakim olduğu Yeşilyurt İlçesinde yağan karın tadını çıkartmak için dışarıya çıkan vatandaşlar oluşan güzellikleri bire bir yaşadılar.

Kendisine has güzellikleri ve doğal zenginlikleriyle yılın her mevsiminde farklı bir güzelliği ön plana çıkan Yeşilyurt İlçesi bu kez da yağan kar ile birlikte güzel bir manzaraya büründü.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı birlikte evlerin, araçların ve ağaçların karla kaplandığı Yeşilyurt İlçesinde kartpostallık görüntüler hakim oldu. İlçeye ayrı bir güzellik katan kar yağışının oluşturduğu manzaranın tadını çıkartmak için dışarıya çıkan vatandaşlar yağan karın sakinliği, huzuru ve güzelliğini bir doğa ortamında yaşama fırsatına ulaştı.

Vatandaşlar bir yandan Yeşilyurt’ta oluşan güzel manzaranın tadını çıkartırken, diğer taraftan sosyal medya hesapları üzerinden yaşadıkları sevinci ve doğal güzellikleri sevdikleri ve dostlarıyla paylaştılar.