‘Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 88.Yıldönümü’ dolayısıyla kutlama programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta elde ettikleri başarılardan gurur duyuyoruz. Kadının olduğu yerde başarı, adalet ve merhamet vardır” dedi. Etkinliğe katılan kadınlar masalara bırakılan formalara talep ve isteklerini yazarak Yeşilyurt Belediyesine ilettiler.

‘Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 88.Yıldönümü’ dolayısıyla kutlama programında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta elde ettikleri başarılardan gurur duyuyoruz. Kadının olduğu yerde başarı, adalet ve merhamet vardır” dedi. Etkinliğe katılan kadınlar masalara bırakılan formalara talep ve isteklerini yazarak Yeşilyurt Belediyesine ilettiler.

Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-1’in Toplantı Salonunda Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Semra Karagöz, Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ile çok sayıda kadın katıldı.

Programda konuşan AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, kadınlara verdiği önem ve değerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu. Tanrıverdi, “Ülkemizde yerelde ve genelde biz kadınlara çok ciddi imkânlar sağlayıp destekler veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Hükümetlerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Kadınlara yönelik her türlü baskı, istismar, şiddet ve tacizin karşısında durmaya, sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceği” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almaları için ciddi imkanlar sunduğunu ifade eden AK Parti Battalgazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç da, “Dünya Kadın Hakları Gününde bizleri ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. 1934 yılında bizlere bu hakla verilmiş olsa da 2002 yılından bugüne kadar bizlere bu hakları en fazla kullandıran Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz. TBMM’de ki kadın sayısının fazla oluşunun yanı sıra yerel yönetimlerde ve meclislerde kadın üyelerin fazla oluşunun tesadüf olmadığına hepimiz farkındayız” şeklinde konuştu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu ise “5 Aralık 1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygıyla anıyoruz. Bir çok ülkede kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmezken 88 yıl yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu haklar kadınlara verilmiştir. O dönem meclisteki kadın oranı yüzde 4 iken 2022 yılında bu oran yüzde 18’e çıkarılmıştır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 2002 yılında çıktığı bu yolda TBMM’nde ki kadın oranının yüzde 18’e yükselmesi önemlidir. Dünya Kadın Hakları Gününde bizleri bir araya getiren Yeşilyurt Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise konuşmasının başında 5 Aralık 1934 yılında TBMM’ne sunulan Anayasa ve Seçim Kanununda yapılan değişiklik ile kadınlar seçme ve seçilme hakkının verilişinin 88.Yıldönümünde, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile dönemin Milletvekillerini rahmet ve minnetle yad ettiklerini dile getirdi.

Kadının toplumların medeniyet düzeylerinin ölçülmesinde bir belirleme unsuru ve gelişmişliğin ön şartı olarak görüldüğünü dile getiren Çınar, “ 5 Aralık 1934 yılında TBMM’ne sunulan Anayasa ve Seçim Kanununda yapılan değişiklik ile kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Dünya’nın birçok ülkesinde halen bu haklar verilmezken, 88 yıl önce bu hakların Türk kadınına verilmesi her açıdan kıymetlidir. Ülkemizde kadınlara sosyal, siyaset ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasının önünü açan bu yasa değişikliğinin 88.yıldönümünde özel bir etkinliğe ev sahipliği yaparak, kadınlarımızla bir araya gelmenin onurunu yaşıyoruz. Dünya genelinde kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği ilk ülkelerden biri olmak bizim adımıza gurur vesilesidir. Bir toplumun gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurların başında kadının o toplumdaki yeri ve konumu çok önemlidir. Ülkemizde kadınlara sadece seçme ve seçilme hakkıyla sınırlı kalmayarak birçok alanda haklar tanınmıştır. 88 yıl önce o dönemin zorlukları ve sıkıntılarına rağmen kadınlar çeşitli alanlarda görevler almışlardır. Kadınlarımızın siyasette, ekonomide, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hayatta ki varlığı, parlak ve aydınlık yarınların inşa edilme sürecinin sağlıklı bir şekilde hayata geçmesini sağlayacak yegâne bir güç ve dayanak olacaktır “ diye konuştu.

Çınar, “Kadınlarımızın 1934 yılından bu yana eğitimden siyasete, sağlıktan ekonomiye, spordan sanata, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına hayatın her alanında elde ettikleri başarılardan gurur duymaktayız. Farklı alanda başarı hikayelerine sahip kadınların sosyal hayatın içinde etkinlik alanlarının genişletilmesi, istihdamda, sağlıkta, siyasette, eğitimde hak ettiği yerde olması hem bugünümüz hem yarınımız için büyük önem taşımaktadır. Tüm kadınlarımıza örnek olacak başarılarıyla adından söz ettiren, genç nesillere ışık tutan, geleceğimize yönelik tehditler karşısında dimdik duran, eğitimli, cesur ve öz güveni yüksek kadınlarımız geleceğe yürüyüşümüzde en önemli güvencemizdir.1934 yılında yüzde 4’lerde olan oranın bugün yüzde 18’e çıkması önemlidir ancak bu sayının ilerleyen zamanlarda daha da artacağına yürekten inanıyoruz. 2002 yılında iktidara gelen AK Parti Hükümetleri döneminde kadınlara verilen önem ve değerin arttığını hepimiz yakından görmekteyiz. Kadınlarımızın farklı iş alanları başta olmak üzere sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hayatımızda daha fazla yer almalarına destek sağlamak içinde bu yılın başında Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurarak ilçemizdeki bütün kadınlara yönelik bilgilendirici faaliyetlere ağırlık veriyoruz. Bu yılı da kadın ve aile yılı olarak ilan ederek aile değerlerinin güçlendirilmesi ile kadınlarımızın hak ve hukuklarını bilmeleri noktasında çok sayıda etkinlik, organizasyon, gezi ve inceleme programı düzenledik. ‘Söz Kadınlarımızda Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ projesiyle ilçemizdeki tüm kadınlarımızı kendi mahallelerinde ziyaret ederek onların talep ve isteklerini dinliyoruz, sorunlarına çare olmaya çalışıyoruz. Topluma daha fazla hizmet etme kapasitemizi kadınlarımızın destekleriyle artırmak ve geliştirmek istiyoruz. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla yer almaları için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz. Bugün sizlere dağıttığımız formlara yazacağınız talep ve istekler ise bizim için büyük önem taşıyacaktır, sizlerin tavsiyeniz ve taleplerinizden üst seviyede yararlanacağız ve iletilen talepleri çözüme kavuşturmak için de ne gerekiyorsa yapacağız. Tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Gününü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Etkinliğe katılan kadınlar masalara bırakılan formalara talep ve isteklerini yazarak Yeşilyurt Belediyesine ilettiler.