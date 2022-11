Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başarılı iş kadınlarının hayat tecrübelerini paylaştığı "Kadın Kadının Yurdudur" Projesinin açılış programına katıldı.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başarılı iş kadınlarının hayat tecrübelerini paylaştığı "Kadın Kadının Yurdudur" Projesinin açılış programına katıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşı Toplantı Salonunda gerçekleşen Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından başlatılan ‘Kadın Kadının Yurdudur’ Projesinin açılış programına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile eşi Semra Çınar, BBP İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Avcu, Kadın Girişimcileri Dernek Başkanı Ayşe Özceyhan, Toprak Ana Kadın Kooperatifi Başkanı Ayşe Uzun Kayış, Bağımlılıkla Mücadele Dernek Başkanı Memnune Sarıöz, Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Kibar Aslan, İş Kadını Zahide Laçin ile çok sayıda kadın katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başarılı iş kadınlarının hayat tecrübelerini toplumun geniş kesimlerine aktarmak ve ulaştırmak hedefiyle ‘Kadın Kadının Yurdudur’ Projesini başlatan Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisini tebrik etti.

‘Kadın ve Aile’ yılı olarak ilan ettikleri 2022 yılında ki etkinliklerine ‘Kadın Kadının Yurdudur’ Projesini eklemekten büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çınar, kadının olduğu her yerde başarı olduğunu ifade etti. Çınar, “Kadın, ailenin ve toplumun mimarıdır. Kadınlara hak ettiği imkanları ve destekleri sağlayan milletlerin her zaman geliştiğini görüyoruz. Kadını toplumsal gelişimlerinin içerisine aktif ve katılımcı olarak yerleştirmek temel görevlerimiz arasındadır. Aile değerlerinin korunmasının yanı sıra kadınlarımızın hem iş hayatında hem de sosyal hayatta daha güçlü olabilmesi için Yeşilyurt’ta her türlü desteği veriyoruz. 2022 yılını kadın ve aile yılı olarak ilan etmemizin ardından bu yöndeki yatırımlara, hizmetlere, gezi ve inceleme programlarımıza her hafta bir yenisini ekliyoruz. Kentimizdeki başarılı iş kadınlarının hayat tecrübelerini paylaşmalarına destek olmak adına Yeşilyurt Kent Konseyi Kadın Meclisimiz tarafından başlatılan ‘Kadın Kadının Yurdudur’ Projesi de bu çalışmaların bir parçasıdır. Yaşadıkları zorluklara rağmen sabırla ve özveriyle çalışarak iş hayatındaki başarı merdivenlerini teker teker çıkan iş kadınlarımızın katılımıyla düzenlenecek söyleşi etkinliklerimizin çok faydalı geçeceğini ümit ediyorum. Ev ve ülke ekonomisine katkı sunan iş kadınlarımızı bu örnek mücadelelerinden dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

Kadınların toplumda aktif, katılımcı, üretken ve girişimci olmasına destek sunmak adına çok sayıda hizmeti hayata geçirdiklerini hatırlatan Çınar, “Belediye olarak her zaman kadınlarımızın yanlarındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İnönü Üniversitesiyle ortaklaşa düzenlediğimiz ve çok verimli geçen ‘Yerel Yönetimler ve Kadın’ Çalıştayında başarı hikayelerini paylaşan iş kadınlarımızın tecrübeleri, yeni girişimci kadınlarımızın çalışmalarına ışık tutmuştu. Belediye olarak kadınlarımızın hayatın her anında var olmalarını, kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini ön plana çıkarmaları için her türlü alanda katkı sunuyoruz. Kadınlarımızı hem dinliyoruz, hem de onların taleplerine göre çalışma alanlarımızı sürekli geliştiriyoruz. ‘Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ programıyla her hafta bir mahallede kadınlarımızın taleplerini dinliyoruz. Kadınlarımızın sağlam, dinamik ve sağlıklı bir hayata sahip olmalarına katkı sunmak adına açtığımız sosyal, sportif ve meslek edindirme kurslarımıza gösterilen yoğun ilgi bizleri mutlu ediyor. İlçemizin yemek kültürünün tanıtımını daha kurumsal hale getirmek amacıyla kuruluşuna destek olduğumuz Yeşilyurt Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifimize üye kadınlarımızın ev ve ülke ekonomisine katkılarını artırmak için her türlü imkânı sunuyoruz. Sadece tek bir merkezle sınırlı kalmayarak muhtelif bölgelerde açtığımız kültür, sanat ve gençlik merkezlerimizde açtığımız kurslarla bütün kadınlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Kadınlarımızla birlikte hareket ediyoruz, birlikte düşünüyoruz ve birlikte projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.

‘Kadın Kadının Yurdudur’ Projesinin ilk konuğu olan İş Kadını Zahide Laçin, başarı hikayesini davetlilerle paylaşıp, yöneltilen soruları cevapladı.