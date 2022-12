Malatya Yeşilyurt Belediyesinde 2023 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin açılış programı yoğun ilgi altında gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda gerçekleşen programa, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, SGK İl Müdürü Tekin Kutlu, İŞ-Kur Müdürü Vahap Toman, Zirve OSGB Müdürü Önder Çekmegeli, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Yeşilyurt Belediyesi Birim Müdürleri, Yeşilyurt Belediyesi personelleri ile iş güvenlik uzmanları katıldı.

‘İş Sağlığı Ve Güvenliği’ üzerine hazırlanan sinevizyon gösteriminden sonra konuşan SGK İl Müdürü Tekin Kutlu, iş kazalarının önlenmesinde alınacak etkin güvenlik önlemlerinin büyük önem taşıdığını ifade ederek, “ İş kazası, işyerinde veya işyeri eklentilerinde meydana gelen ve çalışanları beden ve ruhen kayba uğratan olaylardır. İş kazası meydana geldiği zaman sigortalılarımıza geçici iş göremezlik geliri, eğer yüzde 10 üzerinde iş gücü kaybı var ise sürekli iş göremezlik geliri, vefatları halinde ise hak sahiplerine vefat gelirleri bağlanmaktadır. İş yeri sahipleri iş kazalarını üç gün içerisinde bize bildirmeleri gerekiyor, bildirilmediği durumda gerekli cezai yaptırımları uyguluyoruz. İşyerlerinde uygulanan tedbirlere riayet edilmesi, işverenlerinde bunları kontrol etmesi, uyulmadığı durumlarda gerekli tedbirleri almaları noktasında hassas davranmalarını istiyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise personellerinin sağlığı ve güveninin her şeyden kıymetli olduğunu söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde aldıkları önlemler ve hizmet içi eğitimlerle personellerin sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağladıklarını vurgulayan Çınar, “ Biz büyük bir aileyiz. Malatya’nın en büyük ilçesi, Türkiye’de 27 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olan güzel ilçemizin her alanda kalkınması ve büyümesi için her alanda çok aktif ve dinamik bir şekilde çalışıyoruz. Bu hizmetleri yaparken dikkatli olmak, oluşabilecek sorun ve sıkıntıları bertaraf etmek bizim öncelikle görevlerimiz arasındadır. Alınan tedbirleri uygulamakta personellerimize, tedbirlerin kontrol edilmesinde ise Başkan Yardımcılarımıza ve Birim Müdürlerimize büyük görevler düşüyor, en küçük bir ihmalin telafisi olmaz. Sağlık olmadan yapılan hiçbir yatırım ve hizmetin değeri olmaz. İlçemizin geleceğine modern ve kaliteli eserler emanet ederken bu çalışmaları sahada yürüten ya da bakım ve onarım gibi tesislerimizde görev yapan personellerimizin sağlığı ve güveni bizim için çok önemlidir” şeklinde konuştu.

İş sağlığı ve güvenliğinin üst seviyede hayata geçmesine büyük bir özen gösterdiklerine dikkat çeken Çınar, “ Dinamik, çalışkan ve aktif çalışanlarımızın yanı sıra araçlarımız ve ekipmanlarımızla birlikte güçlü, üretken ve sorunlara çözüm getiren bir hizmet anlayışına sahibiz.235 parkımız, 9 müzemiz, 30’a yakın spor sahamız, 27’e yakın gençlik ve kültür merkezimizle birlikte ilçemizde hizmet mekanlarımızın sayısını her geçen gün artırmaktayız. Yeşilyurt bugün bölgesinde takip edilen, hizmetleri örnek alınan bir ilçe konumuna ulaştıysa bu geldiğimiz süreçte personellerimizin emeği ve alın terinin büyük bir katkısı vardır. Bizler birlikte çalışan, birlikte güzel çalışmaların altına imza atan, birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğu güzel bir ailenin mensuplarıyız. 81 mahallemizde yaşayan değerli hemşehrilerimize 1.500’e yakın personelimiz ve farklı noktalardaki hizmet mekanlarımızda kaliteli ve güzel hizmetler ulaştırırken, bu hizmetlerin hayata geçmesinde köprü vaziyeti gören mesai arkadaşlarımızın güvenli, huzurlu, temiz ve düzenli alanlarda çalışması için her türlü önlemi alıyoruz. Belirli periyotlar halinde gerçekleşen hizmet içi eğitimlerimizle bu tedbirleri teorik ve pratik olarak çalışanlarımıza ulaştırıyoruz. Yaşanan sıkıntıların minimum seviyeye inmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği noktasında almamız gereken her türlü tedbiri alıyoruz, bu konuda asla taviz vermedik, vermeyiz de. Hangi şart ve durumda olursak olalım tedbirli ve dikkatli olmamız gerekiyor. En küçük bir ihmal geri dönüşü olmayan sonuçları karşımıza çıkartabilir. Devletimiz çalışanlarımızın hakkını ve hukukunu sonuna kadar gözetmektedir, bizlerde yerel yönetimler olarak sağlık ve güvenlik konusunda duyarlı ve hassas çalışmalar yapıyoruz. Bu tür eğitim ve farkındalık oluşturan çalışmalarda işyerlerindeki sağlığın ve güvenin üst seviyede tesis edilmesine büyük bir katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zirve OSGB Müdürü Önder Çekmegeli ile iş güvenlik uzmanları tarafından katılımcılara Yeşilyurt Belediyesi bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği üzerine yapılan çalışmalar ve yeni yılda hayata geçecek uygulamalar üzerine görsel destekli sunumlar yapılıp, bilgiler aktarıldı.