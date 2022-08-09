Yeşilyurt Belediyesi Kiltepe Mesleki Eğitim Kurs Halk Eğitim Kursları Yıl Sonu Sergisi ve Aşure Dağıtım Programı düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Kiltepe Mesleki Eğitim Kurs Halk Eğitim Kursları Yıl Sonu Sergisi ve Aşure Dağıtım Programı düzenlendi.

Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle Yeşilyurt Belediyesi Kiltepe Mesleki Eğitim Merkezinde açılan meslek edindirme kurslarına katılan kursiyerlerin yıl boyunca yaptıkları el emeği göz nuru eserler düzenlenen Halk Eğitim Kursları Yıl Sonu Sergisinde beğeniye sunuldu.

Kişisel gelişim, meslek edindirme ve hobi amaçlı açılan kurslara yoğun ilgi gösteren ev hanımları tarafından büyük bir emekle hazırlanıp sergilenen el sanatları ürünleri, büyük bir beğeni topladı.

Her biri ayrı bir değer ve kıymet taşıyan ürünlerin yer aldığı stantları gezerek usta öğreticiler ve kursiyerlerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kültürel hazinelerin önemli bir parçası olan el sanatlarının yaşatılması ve gelecek nesillere taşınmasına büyük önem verdiklerini söyledi.

Kadınların meslek sahibi olarak hem el sanatlarını yaşatmaları hem de aile bütçesine katkı sağlamalarının toplumsal gelişim ve ekonomik kalkınmaya büyük bir destek sunduğunu vurgulayan Çınar, “Açıldığı günden bugüne kadar Kiltepe ve çevre mahallelerdeki vatandaşlarımızın sosyal, kültürel ve sanatsal hayatlarına önemli katkılar sunan kurslara ve faaliyetlere ev sahipliği yapan Kiltepe Mesleki Eğitim Kurs Merkezimizde ki etkinliklerimize bugün bir yenisini daha ekliyoruz. İlk başta birinci ve ikinci organize sanayi bölgelerindeki fabrikalara ara eleman yetiştirmek ve özellikle kadınlarımızı iş sahibi yapmak amacıyla açtığımız buradaki kurs merkezimize gösterilen ilginin ardından sayısını artırdığımız meslek edindirme kurslarımızdan başarılı neticeler almak bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Kültürel hazinelerimiz arasında müstesna bir yere sahip el sanatlarımızın ve geleneksel kıyafetlerimizin muhafaza edilip yaşatılmasına ayrı bir önem veriyoruz. Bu çerçevede tamamı el emeği göz nuru eserlerden oluşan güzel bir serginin daha açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Halk Eğitim Merkezimizden gelen usta öğreticilerimizin gözetiminde yeteneklerini geliştirip meslek sahibi olan kadınlarımızın bu azmi, isteği ve başarısını takdirle karşılıyoruz. Sergide yer alan eserlerin her biri ayrı bir kıymet ve değer taşımaktadır. Kadınlarımızın bir yandan el sanatlarımızı yaşatmak adına mücadele verirken diğer taraftan ürettikleri ürünlerin satışını yaparak ev bütçelerine katkı sunmaları çok önemlidir. Kıyafetlerden biçki, dikiş ve nakışlara kadar sergilenen her ürün ayrı bir güzelliktir. Bizler bu tür kültürel ve sanatsal kurslarımız aracılığıyla girişimci ve üretken kadınlarımızın sayısını artırmaya çalışıyoruz. Meslek sahibi olmalarının yanı sıra kurs ortamında yeni arkadaşlıklar edinip sosyal yönlerini de güçlendiren kadınlarımızın kendi iş yerlerini açıp ticaret hayatına atılma noktasında ki çabalarını bizlerde sonuna kadar destekliyoruz. Kendi iş yerini açan ya da evinde ürettiği ürünleri satışını yapan kadınlarımızın sayısının çoğalması toplumsal gelişim ve ekonomik kalkınma açısından büyük önem taşımaktadır. Serginin açılmasında emek sarf eden Kiltepe Mesleki Eğitim Merkezi idarecilerimize, İlçe Halk Eğitim Merkezimize, usta öğreticilerimize ve tüm kursiyerlerimize teşekkür ediyorum, ellerine ve emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kiltepe Mesleki Eğitim Kurs Binası önünde Muharrem Ayı vesilesiyle aşure ikramında bulunuldu.

Kurulan kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulunan Çınar, aşurenin birlik, beraberlik ve kardeşliğin sembolü olduğunu söyledi.

Aşure gününün özünde, birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik, anlayış ve hoşgörü olduğuna dikkat çeken Çınar, “ Muharrem Ayı, Kur’an-ı Kerim’de de kıymet verilen dört aydan biridir. Bizler de bu mübarek ayda her yıl vatandaşlarımızla buluşup, aşure ikramında bulunuyoruz. İlçemizin farklı yerlerinde aşure dağıtımları yaparak Muharrem Ayının fazileti ve maneviyatını hep birlikte yaşayacağız. Paylaşmanın, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin, tüm vatandaşlarımız için bolluk ve bereket getirmesini diliyorum. Bu mübarek günlerde birlik ve beraberlik içerisinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Muharrem Ayı’ndaki ikramlarımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz, dirliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu.

Kiltepe mahallesindeki etkinliklerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunan Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş da, “ Belediye Başkanımıza böylesine özel bir zaman diliminde bizleri bir araya getirdiği için şahsım ve mahalle sakinleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. 500’e yakın kursiyerimiz açılan kurslardan istifade ediyor, bu ilgi hepimizi mutlu ediyor. Birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olan aşure dağıtımından dolayı da ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Halk Eğitim Kursları Yıl Sonu Sergisi ile Aşure Dağıtım Programına, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci, Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve mahalle sakinleri katıldı.