Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her hafta Cuma günü düzenlediği ‘Halk Günü’ görüşmelerinde vatandaşların talep ve isteklerini dinliyor.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her hafta Cuma günü düzenlediği ‘Halk Günü’ görüşmelerinde vatandaşların talep ve isteklerini dinliyor.

Yeşilyurt’u ‘çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik’ anlayışıyla yönetmeye büyük bir önem verdiği bildirilen Çınar, her hafta Cuma günü öğlen saatlerinde Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşı Toplantı Salonunda bir araya geldiği vatandaşların taleplerini bire bir öğreniyor. Vatandaşlarla tek tek görüşen Çınar, iletilen taleplerin çözüme kavuşması için ilgili birim müdürlüklerine talimatlar vererek, taleplerin kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlıyor. Vatandaşlarla doğrudan yapılan görüşmelerin, sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasında etkili olduğuna dikkat çeken Çınar, şeffaf belediyecilik anlayışının bir gereği olarak belediyenin kapılarının vatandaşlara her zaman açık olduğunu söyledi.

Vatandaşlarla doğrudan iletişime büyük bir önem verdiklerini ifade eden Çınar, “Çözüm odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini yerine getirmek için vatandaşlarımızla sık sık bir araya geliyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun üst seviyede olduğu ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Bu güzel birliktelik sayesinde Yeşilyurt’umuz hızla gelişiyor ve geleceğe artık daha umutla bakıyor. Biz tüm vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı ve mutluluğu için çalışıyoruz. Her hafta Cuma günü Emanet Çarşımızda bir araya geldiğimiz 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin talep ve isteklerini bire bir dinleyerek, sorunlara hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz. Belediyemizle ilgili sorunların çözüme kavuşması için gerekli talimatları veriyoruz, bununla birlikte farklı kamu ve kurumlara yönelik talepleri de not alarak ilgili yerlere iletiyoruz. ‘Halk Günü’ görüşmelerimizle birlikte hemşehrilerimizin dertlerine ortak, sıkıntılarına çare olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu görüşmelerden memnuniyetle ayrılması bizleri sevindiriyor. Onların yüzü gülerse bizim de yüzümüz gülüyor. Vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Vatandaşlar da taleplerinin hızla bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlayan ’Halk Günü’ görüşmelerinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, Çınar’a teşekkürlerini sundu.