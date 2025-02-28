Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Aklıma Takıldı" projesi kapsamında Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Belediye başkanlığı ve akademik kariyerine dair tecrübelerini gençlerle paylaşan Başkan Geçit, geleceğin yöneticilerinin çok okuması ve azimli çalışması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin güçlü bir gelecek inşa edebilmesi için projeler üreten, araştıran ve çalışan bir gençliğe ihtiyaç duyduğunu belirten Başkan Geçit, öğrencilere hedef koymaları ve bu hedef doğrultusunda kararlı olmaları çağrısında bulundu.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide, kendi akademik ve siyasi kariyerinden örnekler veren Başkan Geçit, gençlerin konfor alanlarından çıkarak çok çalışmaları gerektiğini ifade etti. Geçit, "Başarı, emek ve fedakârlık gerektirir. Bilgiye sahip olanla olmayan arasında büyük fark vardır. Hangi alanda olursanız olun, işinizi en iyi şekilde yapmaya gayret edin" dedi.

Eğitimin hayat boyu devam ettiğini belirten Başkan Geçit, "Ben de her fırsatta okumaya ve öğrenmeye çalışıyorum. Çağın şartlarına ayak uydurmak, kendini geliştirmek ve mesleğinize değer katmak için sürekli öğrenmek zorundasınız" diye konuştu.