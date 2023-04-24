Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde kurulumları tamamlanan geçici iş yerleri ile ilçede ekonominin yeniden canlanması bekleniyor. İl dışına çıkan esnafa "geri dönün" çağrısı yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “İlçemizi, şehrimizi el birliği ile yeniden ayağa kaldıralım” dedi.

6 Şubat depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde de hayatın yeniden normalleşmesi adına birçok noktada geçici iş yerleri kuruldu. İlçe genelinde binin üzerinde konteyner iş yerinin kurulumu tamamlanarak kura çekimleri yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, depremden sonra hayatın normalleşmesi adına, şehir dışına çıkan vatandaşların geri dönmesi için birçok noktada geçici konteynerler kurmaya başladıklarını söyledi. Esnafın yeniden ticaretine devam etmesi adına gerekli tüm önlemlerin alındığını ve konteynere yerleşimlerin de yavaş yavaş başladığını ifade eden Çınar, “Yeşilyurt genlinde vatandaşlarımızın alışverişlerine devam etmeleri adına 1000 konteyner kuruldu ve kuraları çekildi. Bunlarda ticaret yeniden başlayacak. Yeni kalıcı konut ve işyerlerinin yapılmasına kadar da burada en azından ticaretin aksamaması önemli” dedi.

Şehir dışına çıkan özellikle esnaf kesiminin de şehre geri dönmesi çağrısında bulunan Başkan Çınar, “Şehrin yeniden yapılanması, ayağa kalması için giden vatandaşlarımızın geri dönemsi gerekiyor. Biz inanıyoruz ki esnafımız şehre sahip çıkarsa, işlerinin başında olursa diğer insanlarımız da yavaş yavaş gelecek ve bölgemiz yine eski güzel günlerine tekrardan ulaşmış olacaktır” şeklinde konuştu.