Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün toplumda daha da kuvvetli hale gelmesi adına 2015 yılında başlatılan ve şu anda 132 fırında devam eden ‘Emanet Ekmek’ projesinin hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü vaziyeti gördüğünü söyledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün toplumda daha da kuvvetli hale gelmesi adına 2015 yılında başlatılan ve şu anda 132 fırında devam eden ‘Emanet Ekmek’ projesinin hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında köprü vaziyeti gördüğünü söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde devam eden ‘Emanet Ekmek’ projesine katkı sunan fırın sayısı 132’ye yükseldi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Bir Ekmek Eve, Bir Ekmek Askıya Gelsin, İhtiyacı Olan Emanetten Alsın’ anlayışıyla yürütülen projeye destek sunan Bostanbaşı Mahallesi Filistin Sokak’ta ki Furkanlar Pide Fırınını ziyaret ederek fırın sahiplerine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediyesinin ‘sosyal belediyecilik’ hizmetlerinde büyük bir başarı yakaladığını söyleyen Bostanbaşı Mahallesi Muhtarı Faik Şahin, “Buradaki amaç veren el ile alan elin belli olmamasıdır. Projeye destek sunan tüm fırınlarımız gibi Furkanlar Pide Fırınına da teşekkür ediyorum. Fırınımıza dijital bir gösterge yerleştirildi. Hayırseverlerimizin yardımlarını bekliyoruz. Sosyal belediyecilikte güzel çalışmalar yapan Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

‘Emanet Ekmek’ projesine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan bir pide fırınının sahibi Emin Baytak ise “İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım eli uzatmak adına bu projeyi başlatan Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

‘İyilik Askıda Kalmasın’ sloganıyla fırında ekmek alan vatandaşların emanete ekmek bırakabilmesi için dijital bir platform oluşturulduğuna dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Halka hizmeti, Hakk’a hizmet anlayışı çerçevesinde ekonomik durumu yeterli olmayan ailelere ve kimsesiz vatandaşlara sosyal yardımlarımız aralıksız devam ediyor. Hayırseverlerimizle ihtiyaç sahipleri arasında köprü vaziyeti gören projelerimiz arasında yer alan ‘Emanet Ekmek’ projemize destek sunan fırın sayımızı 132’e çıkardık. Başladığı günden beri çok yoğun ilgi gören projeye destek sunan hayırseverlerimiz, fırından ekmek alırken istediği kadar ekmeği bağışlıyor ve ekmek sayısı da dijital göstergeye yansıtılıyor. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizde bağışlanan ekmeklerden temin edebiliyor. ‘Bir Ekmek Eve, Bir Ekmek Askıya Gelsin, İhtiyacı Olan Emanetten Alsın’ sloganıyla yürütülen projemiz, ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında köprü görevi üstlenmektedir. Bostanbaşı mahallemiz ile TOKİ Konutları ve Yakınca’ya bağlantıyı sağlayan kesişme noktasında hizmet veren Furkanlar Pide Fırınımızın sahipleri de bu projede yer almak için bize başvurdular, ekiplerimizde dijital göstergeyi fırına yerleştirdiler. Fırın sahiplerimize ve çalışanlarımıza gösterdikleri bu duyarlı yaklaşımdan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemizdeki bu birlik ve beraberlik tablosu, dayanışma ve paylaşma ruhu bizleri hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Bizler hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyiz. Bu projeye destek sunan bütün hayırseverlerimize ve fırın sahiplerimize de bir kez daha saygı ve şükranlarımı iletiyorum” diye konuştu.