Malatya’da Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2019 yılında başlatılan ‘Öğrenmeye Hoş geldin’ projesi, 2022-2022 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerle yeniden buluşturuldu.

Yeşilyurt Belediyesi Bostanbaşı Kültür ve Sanat Bahçesi’nde önünde düzenlenen ‘Öğrenmeye Hoş geldin’ etkinliklerine Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve 1. sınıf öğrencileri katıldı. Animasyon ve kukla gösterileri, yüz boyama, kağıt kesme ve kağıt boyama gibi aktivitelerle keyifli anlar yaşayan çocuklara Türk bayrağı, balon, kek ve kırtasiye seti hediye edildi. Düzenlenen etkinliklerden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür eden veliler, “Gerçekten çok güzel bir ortam oluşturuldu, çok memnun kaldık. Yeşilyurt Belediyemiz çok iyi çalışıyor. Çocuklarımız çok mutlu oldu ve sevindiler. Uyum sürecinde olan çocuklarımızın okula alışmaları için bu tür etkinliklerin büyük faydasını görüyoruz. Böyle bir ortamda olmak çok güzel. Belediye Başkanımız Mehmet Çınar başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay da, düzenlenen etkinlikten dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sunup, çocuklara başarılı bir eğitim hayatı temennisinde bulundu.

Okula yeni başlayan öğrencilerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Öğrenmeye Hoş geldin’ projesiyle çocukların eğitim hayatlarına güzel bir dokunuşta bulunduklarını söyledi. Eğitimin hayat boyu devam ettiğine dikkat çeken Çınar, ’’Yeni eğitim ve öğretim yılının ilçemizde sorunsuz geçmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirirken, ilkokula yeni başlayan çocuklarımızın okullarını sevmeleri, birbirilerine uyumlarını sağlamaları ve okumaya teşvik etmek içinde bu tür etkinlikleri her yıl düzenliyoruz. İlçemizde ilkokula başlayan 5 bin 400 öğrencimize kırtasiye setlerimizi ulaştırırken, ‘Öğrenmeye Hoş geldin’ etkinliklerimizle de çocuklarımızı sıcak, samimi ve güzel bir ortamda misafir ederek, onların sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sunmuş oluyoruz. Eğitim, kültür ve sosyal yatırımlarda markalaşan Yeşilyurt ilçemizde okula yeni başlayan minik çocuklarımıza yönelik düzenlediğimiz ‘Öğrenmeye Hoş geldin’ etkinliklerimizle eğitim hizmetlerimize ayrı bir güzellik katmış olduk. Bostanbaşı Kültür ve Sanat Merkezimizin bahçesinde yaşanan renkli ve keyifli anlarda çocuklarımızla bir araya gelerek onların heyecanını paylaştık. Çocuklarımızı neşeli, mutlu ve huzurlu görmek bizleri mutlu etmektedir. Her şey çocuklarımızın mutluluğu, güzel bir hayat yaşaması ve başarısı içindir. 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı bugünlerde eğitim hayatlarına merhaba diyen çocuklarımızı okumaya teşvik etmek, birlikte güzel zaman geçirmelerini sağlamak için bu tür organizasyonları yılın her döneminde yapıyoruz. Çocuklarımız bir yandan eğlenirken diğer taraftan farklı aktivitelerde yeteneklerini ön plana çıkartıp sosyalleşme fırsatı yakalıyorlar. Animasyon gösterileri, yüz boyama, kağıt kesme ve boyama etkinliklerine katılan çocuklarımızın neşeli halleri, istekli oluşları ve gayretlerini takdirle karşılıyoruz. Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve güzel bir eğitim-öğretim dönemi temenni ediyorum. Eğitim hizmetlerimizin başarıyla yerine getirilme sürecinde desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, ilçe milli eğitim müdürümüze, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve aile mensuplarına çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Çocuklarla birlikte kağıt boyama ve kağıt kesme yapan Çınar, etkinliklere katılan öğrencilere kırtasiye seti hediye etti.