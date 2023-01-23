Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, öğrencilere ‘Dron (FPV) Yarış Pilotu’ kursu açıldı. Kursta, insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, öğrencilere ‘Dron (FPV) Yarış Pilotu’ kursu açıldı. Kursta, insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ‘Teknofest Gençliği’ Projesi çerçevesinde, Yeşilyurt Kent Konseyi, Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ve Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle başlatılan ‘Dron (FPV) Yarış Pilotu Eğitim’ kursunu ziyaret etti. Dünyada hızla gelişen teknoloji ve yapay zeka alanında ‘donanımlı ve bilgili bir gençlik’ için yatırımlara öncelik tanıyan Yeşilyurt Belediyesi, ‘Dron (FPV) Yarış Pilotu Eğitim’ kursu ile gençlerin hayallerine kavuşmalarına fırsat tanıyor. Lise öğrencilerine yönelik açılan ‘Dron (FPV) Yarış Pilotu’ kursuna başvuru yapan 120 aday arasında seçilen 12 öğrencinin yer aldığı kursta, insansız hava araçları, havacılık kuralları, uçuş prensipleri, meteoroloji, hava trafiği, kumanda sistemi, cihaz bakımı ve onarımı konularında teorik ve pratik eğitimler veriliyor.

Son teknolojik aletlerin yer aldığı kursu ziyaret ederek hem kursiyerlerle sohbet eden hem de cihazları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gençleri gelişen teknoloji ve yapay zeka alanında en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi. Gençleri hayallerini gerçekleştirmeleri için desteklediklerini vurgulayan Çınar, "İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenip, Kent Konseyimiz, AR-GE Müdürlüğümüz ve Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle hayata geçen ‘Dron (FPV) Yarış Pilotu Eğitim’ kursumuza gençlerimizin gösterdiği yoğun ilgi bizleri mutlu etti. Gençlerimizin geleceğin teknolojik aletlerini öğrenmeleri, bu alanda ki yeteneklerini ortaya çıkartıp kapasitelerini geliştirmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Geleceğin en gözde meslekleri arasında yerini alacak olan ‘Dron (FPV) Yarış Pilotu’ alanında gençlerimizi bugünden yetiştirmek için de alanında uzman isimlerin gözetiminde teorik ve pratik eğitimler veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak AR-GE çalışmalara çok büyük önem veriyoruz. Özellikle de gençlerimizin yüksek teknoloji, robotik kodlama ve yazılım alanında kendilerini yetiştirmeleri içinde üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Kiltepe mahallesinde hizmete sunduğumuz Yeşilyurt Mesleki ve Yaşam Merkezindeki teknoloji atölyemizin yanı sıra şu anda yapımı devam eden Yeşilyurt Bilim Merkezimiz, ARGE Müdürlüğümüz ile Yeşilyurt Kent Konseyimizin ortaklaşa düzenlediği bu tür kurslarla teknolojiye meraklı gençlerimizi bir araya getiriyoruz, son teknolojik aletlerle birlikte onlara en güzel şartlarda eğitim fırsatı sunuyoruz. Gençlerimizde inşallah aldıkları eğitimler sayesinde gelecekte ülkemize ve milletimize yararlı hizmetlerde bulunacaklardır. Kursumuza katılan gençlerimiz gelecekte dron yarış pilotu olarak hem hayallerini gerçekleştirecekler hem de gelecekte bu alanda kendisini yetiştirmiş, eğitim almış birey olarak ta farklı bir alanda meslek sahibi olacaktır” şeklinde konuştu.

Çınar, konuşmasında Türkiye’de hızla yayılan TEKNOFEST kuşağına Yeşilyurt’ta yürüttükleri projelerle ciddi destekler sağladıklarından bahsedip, "İHA VE SİHA’larımızın yanı sıra insansız savaş uçaklarımız ve diğer farklı alanlarda üretilen teknolojik aletlerimizle birlikte dünyada gelişen teknoloji alanında üretim yapan, gençleri bu yönde teşvik eden bir ülke konumuna gelmek hepimizi tabii ki gururlandırmaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; ülkemizin, milletimizin ve geleceğimizin güvence altına alınması hedefiyle askeri ve güvenlik alanında atılan bu adımlar, üretilen teknolojik aletler ve bu alana meraklı gençlerin yetişmesi için sunulan imkanlarda bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Son zamanlarda dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeler, artık gökyüzüne hakim olanın daha güvende olacağı bir dünyayı gösteriyor. Artık dron ve hava araçları hayatımızın her alanında var, gelecekte ise daha fazla yer alacak. Bizlerde Yeşilyurt İlçemizde teknolojiye, yapay zekaya ve robotik kodlama alanında kendisini yetiştirmek için tüm gençlerimize kapılarımızı açtık, devletimizin sunduğu hizmetleri onlara ulaştırmaktayız. Yeşilyurt’umuz her alanda olduğu gibi teknoloji alanında da farkını ortaya koyacak, bölgesinde bu alana en fazla yatırım yapan ilçe olacaktır. Bu alana meraklı olan hemşehrilerimizin ve özelliklede gençlerimizi doğru bilgilerle donatılması içinde bu tür kursların önemi büyüktür. Ankara’dan gelen eğitmenlerimize de bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum. Kursiyerlerimize başarılar diliyorum. Teknolojiye ve geleceğimizin teminatı gençlerimize yatırım yapmaya aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.