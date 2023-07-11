Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğü, Hollanda merkezli İnsani Yardım Kuruluşu (Cordaid) ve Kentsel Gelişim Derneği işbirliğiyle Malatya’ya getirilen 8 bin koli erzak ve hijyen setinin yanı sıra 300 adet çocuk kıyafeti ile 12 ton hayvan yeminin Doğanşehir İlçesindeki konteyner kentlerde kalan depremzedelere ve çiftçilere dağıtımına başlandı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ‘yüzyılın felaketi’ büyük depremlerin ardından deprem yaralarının sarılması ve vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması noktasında teyakkuza geçerek bütün imkanları seferber eden Yeşilyurt Belediyesi, kalıcı konutlar tamamlanana kadar geçici barınma merkezlerinde kalan depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması adına yürüttüğü hizmetlere bir yenisini daha ekledi.

Malatya ve Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde kurulan konteyner kentlerin gerek alt yapı ve üst yapılarının hazır hale getirilmesi gerekse de bu tür yaşam alanlarında kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yurt içi ve yurt dışından gönderilen yardımların planlı bir şekilde dağıtılmasına öncülük eden Yeşilyurt Belediyesi, Hollanda merkezli İnsani Yardım Kuruluşu (Cordaid) ile işbirliği yaparak, Hollanda’da ki yardımseverlerin katkılarıyla bir araya getirilen erzak ve yardım kolilerinin yanı sıra 12 ton hayvan yeminin Malatya’da ki depremzedelere ulaştırılmasında köprü vaziyeti görüyor.

Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğünün organizasyonunda, Kentsel Gelişim Derneği ve Yeşilyurt Kent Konseyinin de katkılarıyla hayata geçen ‘Hollanda Cordaid’ Destekli Yardım Projesi kapsamında hazırlanan erzaklar, yardım paketleri ve hayvan yemleri, Doğanşehir’in Polat mahallesinde ki konteyner kentlerde kalan vatandaşların yanı sıra Polat, Topraktepe ve Elmalı mahallelerinde yaşayan depremzedelere ve çiftçilere teslim ediliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt’ta, Polat mahallesinde ki konteyner kentlerde kalan vatandaşları ziyaret ederek paketler halinde getirilen erzak ve hijyen setlerinin yanı sıra çocuk kıyafetlerini depremzede ailelere teslim ettiler.

Depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması adına hayata geçen projeden dolayı Yeşilyurt Belediyesi ile Hollanda merkezli İnsani Yardım Kuruluşu (Cordaid) Yetkililerine ve yardımseverlere teşekkürlerini sunan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, “ Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ile birlikte gelen yardım paketlerini depremzedelere teslim ediyoruz. Depremde mağdur olan ailelere yönelik desteklerimiz devam edecektir, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde bu zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin depremin ilk anından itibaren vatandaşların yanında yer aldığını ve her türlü desteği verdiğini hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 8 bin koli erzak ve hijyen setinin yanı sıra 300 adet çocuk kıyafeti ve 12 ton hayvan yeminin dağıtılmak üzere Malatya’ya gönderen Hollanda merkezli İnsani Yardım Kuruluşu (Cordaid) ile katkı sunan herkese teşekkürlerini iletti.

Başkan Çınar, yurt içi ve yurt dışından gönderilen yardım paketlerini planlı bir çalışmayla depremzedelere ulaştırmaya devam ettiklerini ifade ederek, “AR-GE Müdürlüğümüzün girişimleri neticesinde Hollanda merkezli İnsani Yardım Kuruluşu (Cordaid) ve Kentsel Gelişim Derneği arasında yapılan işbirliği neticesinde gıda, hijyen, kıyafetler, oyuncaklar ve 12 ton hayvan yeminden oluşan yardım malzemelerini Doğanşehir İlçemizde yaşayan depremzedelere ulaştırıyoruz. Konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve güven içerisinde hayatını sürdürmesi, depremden etkilenen çiftçilerimizin de daha fazla üretim yapmaları bizim için çok önemlidir. 6 Şubat’ta çok büyük bir felakette karşılaştık, Yeşilyurt ve Doğanşehir İlçelerimizde bu depremden büyük oranda etkilendi. Belediye olarak ta depremin yaşandığı ilk andan bugüne kadar depremzedelerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için her türlü desteği verdik, imkanlarımızı seferber ettik. Bu zorlu günleri birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde atlatacağız. Hepimizi derinden üzen felaketin izlerini birlikte sileceğiz. Hayırseverlerimizin ve gönüllü kuruluşlarımızın bu tür yardımları bizim için kıymetli ve değerlidir. Yurt içi ve yurt dışında ki yardımseverlerimizin gönderdiği yardım kolilerinin planlı ve sistemli bir şekilde depremzedelere ulaştırılmasına özen gösteriyoruz. Polat mahallemizin yanı sıra Elmalı ve Topraktepe mahallerinde yaşayan hemşehrilerimize de bu yardımları ulaştıracağız. Böylesine anlamlı ve güzel bir projenin hayata geçmesini sağlayan, emek veren, katkı sunan herkese şahsım ve tüm hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye, devleti ve milletiyle bu zorluklara da göğüs gerecek, küllerinden yeniden doğacaktır. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” diye konuştu.